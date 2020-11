La mise à jour pour Verizon Pixel 5 et Pixel 4a 5G est maintenant disponible

Au début de cette semaine, Verizon a publié des mises à jour logicielles pour Google Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. le Le numéro de version du logiciel pour les deux modèles est RD1B.201105.010 et comprend le correctif de sécurité Android de novembre. La mise à jour ajoute également une nouvelle icône 5G qui apparaîtra sur l’un ou l’autre des téléphones lorsque l’appareil est connecté au réseau 5G Nationwide de Verizon. Ce dernier utilise des signaux à bande basse qui parcourent de plus longues distances et ne sont pas facilement bloqués par les bâtiments et les arbres. Cependant, la 5G bande basse délivre des signaux qui sont au mieux légèrement plus rapides que les signaux 4G LTE.

Le service 5G haut débit de Verizon, connu sous le nom de Verizon Ultra Wideband, ne parcourt pas de longues distances, ce qui explique pourquoi son empreinte est si limitée. Cela nécessite également une ligne de vue dégagée car ces signaux sont facilement bloqués. Mais mmWave 5G offre les vitesses de données extrêmement rapides qui vous viennent probablement à l’esprit lorsque vous pensez à la 5G. Ainsi, le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G afficheront désormais différentes icônes 5G en fonction du réseau 5G auquel l’appareil est connecté.