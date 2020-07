La mise à jour OnePlus 8 révèle la conception des écouteurs OnePlus

Mardi, nous aurons enfin la chance de voir OnePlus Buds en chair et en os. Les premiers écouteurs véritablement sans fil de la société chinoise coûtent probablement 99,99 $ et ils ont déjà fait une apparition dans une vidéo. Nous avons entendu dire qu’ils seront disponibles dans les couleurs bleu, noir et blanc et maintenant les gens à 9to5Google a découvert une galerie entière d’images OnePlus Buds dans le dernier Mise à jour OnePlus 8 et ils révèlent la conception des hearables dans son intégralité.

Les écouteurs semblent avoir été partiellement inspirés par les propres puces sans fil de l’entreprise et, comme on le soupçonne, ils n’ont pas d’embouts en silicone. Les images montrent également que les OnePlus Buds seront livrés dans un boîtier arrondi avec une lumière à l’extérieur pour indiquer le niveau de la batterie. OnePlus a confirmé que les Buds offriront temps de lecture combiné de 30 heures et grâce à la technologie interne Warp Charge, il faudra juste 10 minutes pour les recharger suffisamment pour 10 heures d’utilisation. Le chargement sans fil ne sera pas inclus.

Les boîtiers semblent avoir une finition mate et celui qui abrite les boutons bleus a un intérieur jaune fluo.

OnePlus Buds et étui de chargement en blanc

OnePlus Buds et étui de chargement en bleu

OnePlus Buds et étui de chargement en noir

Les extraits de code révèlent également une fonctionnalité «Trouver mon appareil» et différents paramètres d’égaliseur appelés «types de sons». L’APK fait également allusion à la prise en charge de Dolby Atmos, aux commandes tactiles et au couplage rapide.

Il semble également que les OnePlus Buds obtiendront également une application compagnon.

Illustrations trouvées dans la mise à jour

Les écouteurs n’offriront probablement pas une annulation active du bruit, ce qui ne dérangera pas les consommateurs étant donné le prix présumé. OnePlus mise plutôt sur des fonctionnalités basiques mais essentielles telles que la qualité sonore et la connectivité et si les Buds sont performants, ils peuvent sûrement être un succès dans le segment budgétaire.