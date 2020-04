La mise à jour OnePlus 5 et OnePlus 5T Android 10 Open Beta 1 est maintenant disponible au téléchargement

OnePlus a publié la dernière et la première mise à jour Android 10 open beta 1 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T. Veuillez noter que ce n’est pas une version officielle d’Android 10 et ne sera pas disponible via OTA. Au lieu de cela, vous pouvez télécharger et installer la première version bêta ouverte avec OxygenOS version 10.0 basée sur Android 10 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T via le package de téléchargement de mise à jour approprié indiqué ci-dessous.

Notamment, la mise à jour Android 10 bêta 1 ouverte pour OnePlus 5 et OnePlus 5T est une version précoce que les utilisateurs peuvent essayer avant la version officielle et finale d’Android 10.

La dernière mise à jour Android 10 bêta 1 ouverte pour OnePlus 5 et OnePlus 5T comprend un tout nouveau design d’interface utilisateur, une mise à jour du système d’exploitation vers Android 10 et un geste plein écran pour OnePlsu 5T uniquement. Vous trouverez ci-dessous le journal des modifications complet de la mise à jour Android 10 open beta 1 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T.

OnePlus 5 / 5T Android 10 Open Beta 1 Update Changelog

Système Le tout nouveau design de l’interface utilisateur apporte une expérience légère et fluide Mise à jour vers Android 10

Geste plein écran (OP5T uniquement) Barre cachée nouvellement ajoutée pour permettre les commutateurs gauche-droite des applications récentes



Téléchargez et installez le package de mise à jour bêta 1 ouverte en suivant les instructions ci-dessous.