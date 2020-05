La mise à jour MIUI 12 sera disponible pour ces smartphones Xiaomi, notamment Mi 9 et Redmi K20

Xiaomi a officiellement lancé aujourd’hui MIUI 12, sa dernière et la nouvelle version de sa ROM d’interface utilisateur personnalisée pour les appareils Xiaomi. Avec le lancement du MIUI 12, Xiaomi présente également plusieurs nouvelles fonctionnalités clés du MIUI 12, notamment les fenêtres flottantes, les super-fonds d’écran, la confidentialité améliorée, etc.

Mais, plus important encore, une chose que tout le monde attendait est de savoir quand la dernière mise à jour de MIUI 12 sera disponible pour leurs appareils. Xiaomi a également annoncé aujourd’hui la date de sortie prévue et le smartphone qui recevra d’abord la dernière mise à jour MIUI 12. Xiaomi a annoncé que la mise à jour MIUI 12 se déroulera en deux tours et au premier tour, la mise à jour sera disponible à partir de juin 2020 pour les smartphones Xiaomi suivants.

MIUI 12 Calendrier de sortie pour Ronde 1 À partir de juin 2020

Mi 9

Mi 9T / Redmi K20

Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro

Le calendrier de sortie de MIUI 12 pour le Round 2 comprendra les appareils suivants