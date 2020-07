La mise à jour majeure de Fitbit Charge 4 ajoute des alarmes GPS dynamiques et Smart Wake

Si vous vous êtes acheté le plus récent tracker de fitness de Fitbit, le Charge 4, vous êtes maintenant éligible pour une mise à jour qui ajoutera de nombreuses fonctionnalités importantes qui manquaient au logiciel d’origine. Avant tout, la mise à jour apporte quelques mises à jour GPS, mais d’autres améliorations majeures sont également incluses (via 9to5google) .L’ajout le plus important au logiciel est une nouvelle fonctionnalité appelée mode GPS dynamique. Il permettra au Fitbit Charge 4 pour utiliser le GPS de votre téléphone (s’il est proche) pour capturer des données telles que votre itinéraire, votre rythme et d’autres données importantes. Vous pouvez activer manuellement ce mode si vous souhaitez économiser de la batterie sur le Fitbit Charge 4, mais cela signifie que la batterie de votre téléphone s’épuisera légèrement plus rapidement.

Comme le titre l’indique, Fitbit a ajouté Alarmes de réveil intelligent. Il permettra aux utilisateurs de définir des alarmes en fonction des étapes du sommeil afin que le tracker de fitness vous réveille au moment optimal. De plus, une autre option incluse dans la mise à jour vous permet de régler la durée d’affichage de l’écran du Fitbit Charge 4. La nouvelle fonctionnalité est appelée Screen Time Out et peut être trouvée dans les paramètres d’affichage.

La nouvelle version du logiciel 1.96.29 est maintenant déployée sur les appareils portables Fitbit Charge 4 à travers le monde, mais cela peut prendre quelques jours pour arriver sur tous les trackers de fitness.