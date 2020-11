La mise à jour indispensable de Google Fit comprend de nouveaux détails de suivi du sommeil et plus

Google déploie de nouvelles fonctionnalités Google Fit sur les appareils Android, iOS et Wear OS.

Le nouvel écran d’accueil Google Fit offrira un aperçu plus complet de vos données de santé.

De nouveaux détails de suivi du sommeil, des fonctionnalités de partage social et des vignettes Wear OS remaniées sont également inclus.

Si vous utilisez une montre intelligente Wear OS, Google Fit est probablement l’une de vos applications de fitness préférées. C’est assez nu, cependant, et est souvent critiqué pour ne pas offrir autant de fonctionnalités que d’autres applications de fitness sur Android. Google fait maintenant un pas dans la bonne direction en ajoutant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à l’application sur Android, iOS et Wear OS.

L’écran d’accueil Google Fit sur Android et iOS est l’endroit où vous trouverez les grands changements. Auparavant, l’écran d’accueil ne fournissait qu’un aperçu de base de votre activité quotidienne en mettant l’accent sur vos pas et vos points cardio. Maintenant, l’application vous montrera les entraînements récents, des données plus détaillées sur la fréquence cardiaque, le poids et les tendances de la tension artérielle. Cela devrait vous éviter de chercher ces données sur une autre page.

Ensuite, le suivi du sommeil. Les précédents détails de suivi du sommeil de Google Fit étaient encore une fois assez nus, mais cela change heureusement. Vous pourrez désormais voir votre temps de sommeil et votre temps au lit, les étapes de sommeil (léger, profond et paradoxal), le pourcentage d’efficacité du sommeil et la fréquence cardiaque du sommeil. Vous aurez toujours besoin d’un portable compatible avec Google Fit pour suivre ces données, mais au moins l’application affichera ces informations à un seul endroit.

Google Fit sur Wear OS reçoit également de belles mises à jour. La vignette des entraînements sur les montres intelligentes Wear OS comprend désormais un raccourci vers vos entraînements les plus récents. Cela vous permettra de vous lancer dans un entraînement familier sans perdre beaucoup de temps. Et pendant votre entraînement, vous pourrez désormais voir beaucoup plus d’informations sur un seul éboulis. Google a montré un exemple de montre Wear OS affichant la distance, la durée de l’activité et le rythme sur un seul écran.

La vignette météo de Wear OS affiche désormais également des informations plus pertinentes. Outre un léger rafraîchissement visuel, la vignette météo affichera désormais les précipitations et les alertes météo. Encore une fois, l’ancienne tuile était trop basique, c’est donc un changement bienvenu.

Enfin, la vignette Respiration vous permettra désormais de sélectionner plus rapidement des séances de respiration guidée. Il affichera également un résumé des changements de votre fréquence cardiaque pendant votre exercice de respiration et un récapitulatif des séances que vous avez effectuées au cours de la semaine dernière.

Google indique que les nouvelles fonctionnalités de Google Fit seront déployées sur les appareils dans les prochains jours. Nous n’avons pas de date de déploiement exacte, vous devrez donc peut-être être patient, car Google aime échelonner les déploiements de mises à jour d’applications.

Vous souhaitez en savoir plus sur Google Fit? N’oubliez pas de consulter notre guide détaillé ici.