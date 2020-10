La mise à jour hebdomadaire de GTA Online présente une nouvelle bataille commerciale sur le thème des extraterrestres

La saison effrayante se déroule à Los Santos, et la mise à jour hebdomadaire de GTA Online maintient les choses en marche cette semaine. Nous avons eu la mise à jour d’Halloween il y a sept jours, mais cela ne signifie pas que le contenu se tarit.

Les joueurs ont cherché le nouveau contenu et ont publié leurs résultats sur Twitter et Reddit. L’un des ajouts les plus remarquables de cette semaine est une nouvelle bataille commerciale sur le thème des extraterrestres. Vous ne pouvez le faire que la nuit, car les choses sont nettement moins effrayantes pendant la journée, évidemment. Si vous avez été hors de la boucle, les batailles commerciales sont des événements en mode gratuit qui impliquent des joueurs essayant de récupérer des marchandises pour leurs entrepôts. Ils sont arrivés dans le cadre de la mise à jour After Hours avant d’être développés dans la mise à jour spéciale d’été de Los Santos.

Vous trouverez également le double des récompenses sur les batailles commerciales en général aux côtés des modes Survies extraterrestres et Halloween. Il y a aussi beaucoup de contenu en jeu depuis la semaine dernière, comme les plantes Peyote et les goodies généraux sur le thème d’Halloween. Ainsi, vous pouvez toujours sortir et vous amuser trippy. Le véhicule du podium GTA 5 a également changé, comme il le fait, et est maintenant le Fränken Stange.

Si vous envisagez d’acheter des voitures cette semaine, vous pouvez obtenir 50% de réduction sur les Nightmare Brutus, Cerberus, Imperator, Scarab et ZR380. Les installations sont également 40% de réduction si cela vous plaît.

Rockstar n’a pas encore publié les notes officielles, mais vous pouvez les trouver ci-dessous à partir du dataminer Tez2.

30% de réduction – Lurcher – Romero Hearse – Les remises de SanctusSports Classic ont disparu.Premium Race: A Sign of Things to ComeTime Trial: Storm DrainRC Time Trial: La Fuente Blanca # GTAOnline – Tez2 (@ TezFunz2) 29 octobre 2020

Si vous cherchez à faire une pause dans les fantômes, nos mods GTA 5 et nos guides de triche GTA 5 vous donneront beaucoup d’inspiration pour des aventures hors ligne.

