La mise à jour hebdomadaire de GTA Online apporte plus de taquineries pour la suite

La mise à jour hebdomadaire de GTA Online signifie généralement acheter des voitures à bas prix et gagner plus d’argent sur les tâches existantes. C’est toujours le cas, mais récemment, des bizarreries sont apparues autour de Los Santos avant la prochaine mise à jour de GTA Online, qui devrait arriver cette année.

La semaine dernière, les joueurs ont reçu un texte dans le jeu expliquant que le Diamond Casino est en cours de construction. Si vous y voyagez, vous remarquerez que l’une des entrées latérales est barrée. La taquinerie de cette semaine est un peu plus inhabituelle, cependant, et implique un mec un peu nu allongé sur la plage avec une blessure à l’arrière de la tête. Il y a aussi une mallette près de lui, mais vous ne pouvez pas interagir avec. Il n’apparaît pas non plus au même endroit, car les joueurs ont rapporté l’avoir trouvé à divers endroits sur la côte ouest de Los Santos. Cela peut être n’importe où de Vespucci à l’aéroport.

Nous devrons attendre de voir à quoi tout cela mène, mais en attendant, il y a beaucoup d’activités à faire cette semaine pour engraisser votre portefeuille. Les joueurs rapportent que les missions Land Races et Superyacht offrent trois fois l’expérience et le dosh qu’ils font habituellement. Si vous ne vous êtes pas encore acheté un yacht, la bonne nouvelle est qu’ils sont actuellement 30% de réduction, ce qui comprend les coûts de mise à niveau et de modification.

La voiture podium GTA 5 a également changé, comme elle le fait, et est maintenant l’Autarach. Rockstar publie généralement une mise à jour officielle sur son fil de presse qui détaille tout ce qui est nouveau, mais si vous n’avez pas envie d’attendre, vous pouvez voir ce que les joueurs recherchent sur Reddit et Twitter.

Si vous cherchez des moyens de pimenter votre expérience hors ligne en attendant la suite, nos mods GTA 5 et nos guides de triche GTA 5 vous donneront beaucoup d’inspiration.