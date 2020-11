La mise à jour du micrologiciel PS5 améliore les performances du système

Depuis le lancement de la PS5, un certain nombre de problèmes sont survenus pour divers utilisateurs, y compris des plantages supposés être liés à certains jeux et au mode de repos de la console. La semaine dernière, Sony a publié une petite mise à jour du micrologiciel PS5 qui aurait résolu certains des problèmes, et il en a publié une autre cette semaine qui améliorerait les performances du système.

Rapporté par VGC, la nouvelle mise à jour du logiciel système PS5 fait 820 Mo mais il n’y a pas de détails supplémentaires sur ce que fait exactement la mise à jour. Les utilisateurs ont signalé des problèmes persistants même après la mise à jour, donc cela ne résout pas tout, mais il peut au moins apporter des modifications incrémentielles au micrologiciel de la console qui amélioreront la stabilité et les performances.

Un problème qui a provoqué un bourdonnement a été récemment découvert être causé par un autocollant lâche à l’intérieur de la PS5 qui était accroché sur le chemin du ventilateur. À l’origine, les joueurs avaient pensé qu’il pouvait s’agir d’un gémissement de bobine ou d’un problème avec le lecteur de disque (qui a également signalé des problèmes de rotation aléatoire), mais un utilisateur a découvert une petite étiquette collante qui était égarée, bourdonnant alors que le ventilateur frottait contre elle. De toute évidence, les mises à jour du micrologiciel PS5 ne résoudraient pas ce problème car il s’agit d’une obstruction physique, mais cela semble être plus ennuyeux que tout ce qui causerait des problèmes avec la console.

Sony n’a pas encore publié de mises à jour du logiciel système PS5 qui apportent des modifications drastiques ou notables au tableau de bord ou aux fonctionnalités de la console. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur l’amélioration de la stabilité et des performances de la PS5, car de plus en plus d’utilisateurs mettent la main dessus. La popularité de la console a créé le plus grand lancement de l’histoire de la PlayStation, mais l’offre ne peut pas suivre la demande, créant un marché pour les scalpers pour revendre la console à des prix exorbitants bien supérieurs à la valeur au détail.

Avez-vous déjà téléchargé la dernière mise à jour PS5? Cela résout-il les problèmes que vous rencontrez avec votre console? Faites-nous part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous.