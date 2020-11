La mise à jour d’Oxygen OS 11 Open Beta 4 est déployée sur OnePlus 8, OnePlus 8 Pro

Mise à jour: 20 novembre 2020 (12h30 HE): Les OnePlus 8 et 8 Pro ont reçu des mises à jour d’Oxygen OS 11 Open Beta 3 à la fin du mois d’octobre. C’était une énorme mise à jour avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de correctifs. Aujourd’hui, OnePlus commence à sortir Open Beta 4 pour les mêmes téléphones (via Développeurs XDA), et cette fois c’est un peu plus compact.

Vous pouvez voir le changelog officiel ci-dessous:

Système Optimiser la stabilité de l’appel Consommation électrique optimisée du système Optimisation de l’affichage de l’interface utilisateur avec des alarmes Optimisation de l’expérience utilisateur avec un écran partagé d’applications Correction du problème de diminution de la fréquence d’images de jeu lors de la baisse de la barre d’état Correction du problème selon lequel NFC ne peut pas être activé avec une faible probabilité Correction du problème selon lequel Play Store ne pouvait pas installer l’application Correction du problème de retard avec le lecteur MX Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.11

Réseau Correction du problème de déconnexion automatique à faible probabilité avec le Wi-Fi



Comme vous pouvez le voir, la mise à jour consiste principalement en des correctifs et des optimisations. Le correctif de sécurité Android de novembre arrive pour le trajet, mais il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités à proprement parler. Tant pis.

Qu’aimeriez-vous voir d’autre des mises à jour de la série OnePlus 8 à l’avenir? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour les deux appareils, y compris leurs versions actuelles et la date à laquelle de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

Les 8 et 8 Pro utilisent OxygenOS, le skin Android exclusif de OnePlus. OxygenOS est connu pour ses mises à jour rapides qui durent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et de la visiter souvent.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

Mises à jour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Version stable actuelle: Android 11

Android 11 Quand les OnePlus 8 et 8 Pro recevront-ils Android 12? Octobre 2021 (estimé)

Les OnePlus 8 et 8 Pro ont été lancés le 14 avril 2020. Tous deux lancés avec la dernière version d’Android prête à l’emploi: Android 10. Nous prévoyons que les deux appareils recevront au moins deux mises à jour Android majeures à l’avenir – Android 11 en 2020 et Android 12 en 2021.

Quelques jours après le lancement des téléphones, OnePlus a déployé la mise à jour Oxygen OS 10.5.4 pour les OnePlus 8 et 8 Pro. C’était une mise à jour mineure, mais apportait la fonctionnalité Live Caption de Google aux téléphones. Il a également amélioré la prise en charge des écouteurs OnePlus Bullets Wireless Z, optimisé les caméras et le capteur d’empreintes digitales, amélioré la stabilité du système, etc.

Cependant, un groupe d’utilisateurs a commencé à signaler l’apparition d’une teinte verte sur les écrans de leurs téléphones. Certains ont également signalé un problème d’écrasement du noir qui faisait perdre des détails aux zones sombres de l’écran.

OnePlus a ensuite déployé Oxygen OS 10.5.5 pour les OnePlus 8 et OnePlus 8. La mise à jour a en quelque sorte résolu le problème de la teinte verte pour certains, mais le problème de l’écrasement du noir est resté.

Le journal des modifications était également discret sur les problèmes d’affichage. La seule indication sur elle liée à l’affichage était un pointeur notant «optimisé les effets d’affichage», ce qui ne signifie pas clairement la teinte verte ou le problème d’écrasement du noir.

Début mai, OnePlus a déployé Oxygen OS 10.5.6.IN11AA pour OnePlus 8 Pro et 10.5.5.IN21AA pour OnePlus 8. Le journal des modifications n’a pas clairement vérifié un correctif pour les problèmes d’affichage sur le OnePlus 8 Pro, mais a mentionné les améliorations générales du système, de la caméra et du réseau.

Cependant, certains utilisateurs qui ont reçu cette mise à jour n’étaient pas très satisfaits. Un utilisateur de Reddit a déclaré que la mise à jour avait résolu le problème de teinte verte sur le OnePlus 8 Pro lorsque la gradation DC était activée, mais qu’elle réapparaît lorsque la gradation DC a été désactivée. Un autre utilisateur des forums OnePlus rapporte que la caméra du OnePlus 8 Pro s’est détériorée après la mise à jour et a entraîné des images montrant des fusées éclairantes aléatoires.

Le 29 mai, OnePlus aurait commencé à déployer une mise à jour pour désactiver la caméra à filtre couleur sur le OnePlus 8 Pro, pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. Cette décision est intervenue après qu’il a été récemment découvert que la caméra à filtre de couleur gimmicky à l’arrière du OnePlus 8 Pro peut être utilisée comme une sorte de caméra à rayons X. La mise à jour était jointe à Oxygen OS 10.5.9.

La mise à jour susmentionnée a cependant été de courte durée, car l’entreprise l’a ensuite retirée et a confirmé Police Android qu’il s’agissait d’un déploiement accidentel.

Le 4 juin, OnePlus a déployé une mise à jour lourde pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Il a ajouté l’encodage HEVC sur les téléphones permettant aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec la même qualité que l’ancien codec H.264 tout en consommant beaucoup moins de stockage. Il a également ajouté un tas d’optimisations du système, le correctif de sécurité de mai, etc.

Il a également rétabli les capacités de «vision aux rayons X» de la caméra à filtre couleur sur le OnePlus 8 Pro. OnePlus avait accidentellement supprimé la fonctionnalité controversée avec une mise à jour en mai. Donc, si vous aviez par hasard installé la mise à jour OnePlus 8 Pro, la fonctionnalité était désactivée , vous pouvez simplement appliquer cette OTA pour la récupérer.

Les OnePlus 8 et 8 Pro ont reçu le correctif de sécurité d’août 2020, des optimisations pour la caméra selfie 16MP, des corrections de bogues et des améliorations de la stabilité du système dans la mise à jour d’août.

Les premiers utilisateurs ont eu la possibilité d’installer Open Beta 1 d’Oxygen OS basé sur Android 11 en septembre, suivi de près par la sortie d’Open Beta 2. Les versions bêta ont apporté un certain nombre de modifications de l’interface utilisateur au système ainsi que des améliorations de l’environnement. affichage, espace de jeu, mode Zen et mode sombre.

À la mi-octobre, une nouvelle version stable d’Oxygen OS 11 a été déployée pour améliorer l’affichage ambiant, le mode sombre, le mode Zen et l’application Galerie des téléphones. Des modifications apportées à Game Space et des corrections générales du système sont également arrivées.

Android 10 Android 11 OnePlus 8 Actuel TBA OnePlus 8 Pro Actuel TBA

Cherchez-vous une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 10 sur le lien.