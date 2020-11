La mise à jour de YouTube Music ajoute plus de fonctionnalités de personnalisation

Tablette Fire 7, écran 7", 16 Go (Noir) - ​​Avec publicités

Tablette Fire 7 d'Amazon : tout ce dont vous avez besoin pour regarder Prime Video ou Netflix, rester connecté aux réseaux sociaux et jouer à des jeux amusants comme Candy Crush Saga. Écran IPS 7", mémoire interne de 16 ou 32 Go et possibilité d'ajouter une carte microSD pour un stockage extensible jusqu'à 512 Go. Jusqu'à 7 heures d'autonomie pour lire, naviguer sur Internet, regarder des vidéos et écouter de la musique. Avec Amazon Prime, accédez à Prime Video, Prime Music et Prime Reading sur votre tablette Fire. ATTENTION : Google Play Store n'est pas pris en charge sur les tablettes Fire. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles.