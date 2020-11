La mise à jour de Windows 10 rendra les applications Android plus naturelles sur les PC

L’application Your Phone de Windows 10 a été un outil puissant pour les utilisateurs d’un téléphone Android et elle est dotée d’un large éventail de fonctionnalités. L’application a d’abord été lancée comme un simple logiciel compagnon pour les appareils mobiles, mais elle n’est devenue plus utile qu’après les dernières mises à jour.

Dans certaines de ses mises à jour les plus récentes, «Votre téléphone» a activé la prise en charge des applications Android et de la duplication d’écran. La prise en charge de la diffusion en continu vous permet d’exécuter des applications Android sur Windows 10 via WiFi et Bluetooth, et l’expérience globale est meilleure que les émulateurs traditionnels.

Cette fonctionnalité est arrivée pour la première fois sur certains smartphones Samsung et elle s’améliore maintenant avec la possibilité d’exécuter plusieurs applications Android simultanément.

L’ingénieur Microsoft a maintenant confirmé qu’une future mise à jour permettra également aux utilisateurs de redimensionner la fenêtre des applications Android.

Actuellement, lorsque vous diffusez des applications Android sur Windows 10, elles s’ouvrent dans une fenêtre en forme de téléphone de style portrait. Dans un proche avenir, certaines applications adapteront dynamiquement leur interface utilisateur lorsque vous redimensionnerez la fenêtre. Finalement, vous pourrez également lancer des applications en plein écran.

L’expérience pourrait être similaire à Continuum de Windows Phone ou Samsung Dex.

Par exemple, si vous ouvrez Outlook pour Android ou Office pour Android, les deux applications seront bientôt développées pour inclure des informations supplémentaires si elles sont disponibles et prises en charge.

Cette fonctionnalité permettra également aux applications correctement écrites d’utiliser la forme de fenêtre carrée traditionnelle de Windows 10 au lieu de la disposition du téléphone de type émulateur.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus posté par Microsoft, c’est un excellent aperçu de la façon dont il peut être agréable d’exécuter des applications mobiles dans des fenêtres redimensionnables.

Cependant, des améliorations sont encore possibles.

Par exemple, les utilisateurs doivent toujours posséder un téléphone Samsung phare pour utiliser la fonctionnalité de streaming d’applications. En effet, la mise en œuvre nécessite une intégration au niveau du système d’exploitation et Microsoft a travaillé avec Samsung pour l’activer sur les téléphones Galaxy, mais nous ne savons pas si et quand Microsoft collaborera avec d’autres fabricants de mobiles.

«La plupart de nos fonctionnalités fonctionnent sur l’ensemble plus large d’appareils Android. Cette fonctionnalité spécifique, cependant, nécessite une intégration plus approfondie de l’appareil / du système d’exploitation et nous avons travaillé directement avec Samsung pour rendre cela possible », a écrit l’ingénieur Microsoft Vishnu Nath lorsqu’un utilisateur a posé une question sur la prise en charge d’autres téléphones.

L’intégration utilise des pilotes WiFi directs et personnalisés pour diffuser des applications Android, mais elle nécessite également une connexion Bluetooth à votre téléphone pour le couplage initial, ce qui pourrait être un problème pour les ordinateurs de bureau personnalisés.

Si vous ne possédez pas de téléphone Samsung phare ou que votre PC ne dispose pas de Bluetooth moderne pour une raison quelconque, vous ne pourrez pas exécuter d’applications Android sur Windows 10 de si tôt.

