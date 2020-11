La mise à jour de Windows 10 pourrait résoudre son problème le plus ennuyeux

Lenovo ThinkCentre M720 tour Processeur Intel Core i5-9400 9 Mo de cache, jusqu'à 4.1 GHz, Windows 10 Pro 64, Aucun - 10SQ005AFR

Puissant et sécurisé, le ThinkCentre M720 tour rendra le multitâche parfaitement fluide et dopera votre productivité. En plus de ses composants de pointe en matière de processeur, de mémoire et de stockage, il offre en standard une sécurité renforcée au niveau des données et du matériel. Très facile à gérer,