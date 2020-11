La mise à jour de Surface Duo améliore la caméra, élimine les bugs et plus

Possédez-vous le Microsoft Surface Duo ? Il s’agit du combiné à double écran alimenté par Android doté de deux écrans AMOLED de 5,6 pouces affichant une résolution de 1350 x 1800. Avec sa charnière révolutionnaire s’ouvrant à 180 degrés, les écrans créent un écran de la taille d’une tablette de 8,1 pouces avec un Résolution de 1800 x 2700. Bien qu’il ne soit pas dans la boîte, les propriétaires de Surface Duo peuvent acheter le stylet Surface Slim, le stylet Surface ou le stylet Surface Hub 2 afin d’écrire sur les écrans.

Selon Windows Central, une mise à jour est en cours de déploiement pour le Surface Duo qui pèse 137 Mo. La mise à jour comprendra le correctif de sécurité Android du 5 novembre. Alors que la mise à jour de la variante déverrouillée du téléphone a commencé à être déployée, les modèles verrouillés par l’opérateur la recevront dans quelques jours. Outre la mise à jour de sécurité, d’autres améliorations seront apportées à l’appareil, ainsi que l’extermination de certains bugs. La mise à jour affinera une partie de la qualité d’image de la caméra 11MP. Cela améliorera également le déplacement et le rejet des applications lorsqu’elles sont réparties sur les deux écrans. Auparavant, les utilisateurs se plaignaient du fait que les applications prenaient trop de temps à s’ouvrir et à s’étendre sur les deux panneaux; De plus, lorsque vous glissez des applications sur les deux panneaux, certaines se bloquent tandis que d’autres gèlent. La mise à jour améliore également la stabilité tactile et la stabilité de l’appareil.

Le Surface Duo a été caractérisé par Microsoft comme un outil de productivité et il est alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 855, vieille d’une génération. Il est équipé de 6 Go de mémoire avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’un appareil photo 11MP tandis que la double batterie offre une capacité de 3577mAh; un chargeur 18W est inclus dans la boîte.

Vous pouvez vérifier si la mise à jour a atteint votre Surface Duo en vous assurant que le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Sur l’écran d’accueil du combiné, accédez à Réglages > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour > Redémarrer maintenant.