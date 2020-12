La mise à jour de Noah Hawley Star Trek suggère que le projet est mort – / Film

À un moment donné, il semblait très probable que Fargo et Légion créateur Noah Hawley serait impliqué à la fois avec un Extraterrestre Séries télévisées et Star Trek 4. Mais ces jours-ci, les deux projets semblent de moins en moins probables. Dans une nouvelle interview, Hawley confirme qu’il n’y a pratiquement aucun mouvement sur l’une ou l’autre des propriétés. Comme le dit Hawley, il n’a vraiment été impliqué dans rien concernant Extraterrestre pendant quelques années, et pendant Star Trek 4 est venu «très près de la production», les choses ont finalement échoué.

Série télévisée Alien

En 2019, Noah Hawley a révélé qu’il avait lancé à Fox un Extraterrestre Émission de télévision, l’idée étant que la série pourrait se retrouver sur Hulu. Le pitch de Hawley était, euh, intéressant, principalement parce qu’il ne semblait pas vraiment impliquer les Xenomporhs gluants. En d’autres termes, c’était un Extraterrestre montrer sans extraterrestre. Au moins pas tout de suite. S’adressant à l’Observer en septembre 2020, Hawley a déclaré: «Comme je l’ai fait avec Légion, l’exercice est le suivant: retirons les trucs de super-héros du spectacle et voyons si c’est toujours un bon spectacle. De quoi parle l’émission? Sortons l’Alien de la série. De quoi parle l’émission? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain? Ensuite, nous déposons les extraterrestres et nous disons: «C’est génial. Non seulement il y a un grand drame humain, mais il y a des extraterrestres! »

Dans tous les cas, Hawley a déclaré que Fox avait transmis l’idée parce qu’ils étaient toujours déterminés à créer de nouveaux Extraterrestre films. Bien sûr, il n’y a pas eu de nouveau Extraterrestre films depuis Alien: Covenant, un film sous-estimé qui semblait sonner le glas de Ridley Scottsérie préquelle de. Scott parle toujours de faire plus de films de temps en temps, mais jusqu’à présent, nous n’avons presque rien entendu sur la franchise.

Dans une nouvelle interview de Deadline, Hawley a été demandé s’il avait de nouvelles informations sur le projet Extraterrestre Émission de télévision. Réponse de Hawley: pas vraiment. « Je sais qu’il y a un effort pour remanier beaucoup de choses après la prise de contrôle de Disney et c’était une conversation que j’ai eue il y a quelques années », a déclaré Hawley. «Et je n’ai pas eu ces dernières semaines ces conversations à ce sujet. Mais je sais que, comme tout studio, il y a un grand désir de tirer le meilleur parti de sa bibliothèque afin que je ne sois pas surpris de voir quelque chose comme ça. Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours impliqué dans l’idée, Hawley a répondu: « J’ai des conversations de temps en temps mais je ne suis pas engagé. »

Alors qu’est-ce que l’avenir réserve Extraterrestre? En 2019, Fox’s Emma Watts a dit au public de CinemaCon que le nouveau Extraterrestre films. Mais Watts a démissionné de Fox – puis rebaptisé 20th Century Studios – en janvier 2020. Pendant ce temps, en septembre 2020, Ridley Scott a continué à garder espoir pour la franchise, bien qu’il ait ajouté que quand et s’il y avait un nouveau film, il le ferait. ignorer probablement les scénarios mis en place dans Prométhée et Extraterrestre Engagement. «Nous avons emprunté une voie pour essayer de réinventer la roue avec Prométhée et Engagement», A déclaré Scott. «Que nous y retournions ou non directement est douteux car Prométhée je l’ai très bien réveillé. Mais vous savez, vous posez des questions fondamentales telles que: « Est-ce que l’Alien lui-même, le facehugger, le chestburster, sont tous à bout de souffle? Devez-vous repenser tout cela et utiliser simplement le mot «franchise»? C’est toujours la question fondamentale.

Star Trek

Paramount Star Trek la série de redémarrage de films a très bien fonctionné au box-office – au début. Le 2009 JJ Abrams-le film réalisé a recueilli de bonnes critiques et encore un meilleur box-office – 385,7 millions de dollars dans le monde. Puis vint la suite, Star Trek dans les ténèbres. Les critiques n’étaient pas aussi bonnes, mais le succès financier était encore plus grand – 467 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l’entrée la plus rentable du monde. Star Trek la franchise. Et puis vint Star Trek au-delà. Même si la plupart des gens conviennent que Au-delà est beaucoup mieux que Dans l’obscurité, Paramount a considéré la suite comme une déception au box-office (si vous pouvez appeler 343,5 millions de dollars dans le monde une déception, je suppose).

Et avec cette sous-performance au box-office, l’avenir de Star Trek films a été en question. À un moment donné, SJ Clarkson a été embauché pour diriger Star Trek 4, avec un complot impliquant un voyage dans le temps qui réunirait Chris Pine‘s Captain Kirk avec son père George, joué dans le premier film de Chris Hemsworth avant que quiconque ait vraiment la moindre idée de qui était Chris Hemsworth. Et puis tout s’est effondré. Les deux pin et Hemsworth s’est retiré de la suite, les négociations salariales étant citées comme raison. Plus tard, Hemsworth a ajouté qu’il était parti parce qu’il n’aimait pas le scénario.

Puis les choses sont devenues encore plus étranges, car il a été révélé que Quentin Tarantino avait lancé une cote R Star Trek film à JJ Abrams. Abrams a tellement aimé l’idée qu’il l’a présentée à Paramount, et pendant un moment là-bas, il semblait que Paramount allait vraiment faire le film. Ensuite, il a même fait appel à un écrivain – Mark L. Smith – pour développer le discours de Tarantino, étant entendu que Tarantino finirait par diriger le film. Mais à la fin de 2019, Tarantino a déclaré qu’il «s’éloignait» du film, suggérant que cela ne se produirait jamais.

Mais Star Trek est une grosse entreprise, et Paramount n’est pas sur le point d’abandonner les futurs films. Ainsi, en 2019, le studio a embauché Noah Hawley pour écrire et diriger un nouveau randonnée film, qui aurait été une histoire complètement nouvelle dans le Star Trek univers, avec de nouveaux personnages. « Star Trek est une histoire si spéciale sur l’exploration, l’empathie, la diversité et l’humanité à son meilleur et la résolution créative de problèmes », a déclaré Hawley à l’époque. «Il n’a jamais été conçu à ses origines comme une série d’action. Il s’agissait toujours pour l’humanité de s’intégrer dans l’univers et de résoudre des problèmes par la diplomatie et de déjouer ses adversaires. Je suis donc ravi d’y revenir. »

Mais à l’été 2020, le projet était suspendu. Emma Watts de Paramount (Souvenez-vous d’elle, du Extraterrestre segment ci-dessus? Eh bien, elle travaille chez Paramount maintenant, ramenant toute cette histoire à un cercle complet d’une manière étrange) aurait pesé les options du studio quant au potentiel Star Trek film qu’ils pourraient faire ensuite. Compliquant également les choses: le script de Hawley impliquerait un «complot centré sur un virus qui efface de vastes parties de l’univers connu», et comme il y a un virus très réel qui fait toujours rage à travers le monde, Paramount hésite à faire un grand Star Trek film avec cet élément d’histoire particulier.

Alors, est-ce que quelque chose a changé? Selon Hawley, non. Il ressemble à son randonnée Le projet est en veilleuse, indéfiniment. «Cela ne semble pas être dans mon avenir immédiat», a déclaré Hawley à Deadline. «Je pense que quand Emma est arrivée, elle a jeté un coup d’œil à la franchise et voulait aller dans une direction différente avec elle. Mais vous savez, la vie est longue, nous étions très proches de la production mais dans ce métier cela ne veut pas dire grand-chose. Vous devez sortir de la porte pour être dans la course si vous voyez ce que je veux dire.

En attendant, CBS All Access continue d’ajouter de plus en plus Star Trek contenu, donc si vous êtes un fan, vous aurez au moins cela à vous rabattre jusqu’à ce que Paramount décide de ce qu’il veut faire avec les futurs films.

