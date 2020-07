La mise à jour de l’application révèle les principales spécifications de la caméra OnePlus 8T

OnePlus lance généralement deux téléphones phares chaque année et si le passé est une indication, ses prochains téléphones haut de gamme seront appelés les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro. Les développeurs XDA ont fouillé la dernière version de l’application OnePlus Camera et les preuves suggèrent que la caméra de OnePlus 8T sera une mise à niveau massive par rapport au OnePlus 8.

le OnePlus 8 duo dispose d’un capteur principal de 48MP et les extraits de code dans l’application de l’appareil photo mentionnent une unité de 64MP qui est probablement destinée à la série OnePlus 8T. Le mode caméra 64MP offrira une haute résolution et des images détaillées dans des environnements bien éclairés. Les chaînes révèlent également que la capture en rafale sera désactivée lorsque le mode 64MP est utilisé. Les utilisateurs seront invités à passer en mode 16MP pour une meilleure plage dynamique dans des environnements peu éclairés. En revanche, les produits phares OnePlus 8 capturent des images 12MP par défaut.

OnePlus 8T prendrait en charge des vitesses de charge insensées

La série OnePlus 8T sera probablement annoncée en septembre et on en sait peu sur la gamme actuellement.

Selon TÜV Rheinland et Android 11 bêta pour les téléphones OnePlus, les prochains combinés incluront la prise en charge de la Technologie de charge Super Warp 65W. Si vous vous posez la question, le OnePlus 8 Pro offre une charge filaire de 30 W. Il est également possible que le OnePlus 8T intègre la technologie de charge rapide de 100 W + sur laquelle la société sœur Realme travaillerait.

Une source fiable me dit que #vrai moidéveloppe une technologie de charge rapide de 100 W + qui sera révélée en juillet. Il pourrait être appelé « Ultra Dart » et peut charger 1/3 d’une batterie de 4000 mAh + en seulement 3 minutes. Comme vous pouvez le voir sur l’image, 11660mA indique près de 120W de vitesse de charge. pic.twitter.com/tfjJZFHiPx – Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 9 juillet 2020

Étant donné que les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro portent le Snapdragon 855 Plus, il est naturel de supposer que les prochains appareils premium du fabricant auront le nouveau Snapdragon 865 Plus sous le capot. Il reste à voir si les deux téléphones afficheront un écran de 120 Hz ou si seul le modèle spécifié le fera.

C’est tout ce que nous avons sur le OnePlus 8T pour le moment, mais nous en entendrons probablement plus bientôt.