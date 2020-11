La mise à jour de la saison 4 de Tekken 7 sera mise en ligne le 10 novembre

Tekken 7 La mise à jour de la saison quatre a enfin une date de sortie et une nouvelle bande-annonce ne présentant que quelques-unes des fonctionnalités, des mises à jour et du contenu dont les joueurs peuvent profiter à partir du 10 novembre.

Cette nouvelle saison inclut Kunimitsu comme prochain personnage jouable, des changements d’équilibre et une refonte des modes en ligne.

Kunimitsu et la scène Vermillion Gates seront l’un des deux nouveaux combattants ajoutés cette saison. La nouvelle bande-annonce a donné un aperçu de la façon dont elle jouera, ainsi que de certains des nouveaux mouvements donnés à tous les autres personnages de la liste.

Ces nouveaux mouvements ont été spécifiquement développés avec la liste complète des personnages à l’esprit, comme le Tekken L’équipe veut essayer de pousser les joueurs à regarder d’autres personnages qui pourraient ne pas voir beaucoup d’utilisation en ligne.

Les joueurs seront plus concentrés sur les améliorations entrantes de l’expérience en ligne, y compris un nouvel indicateur Wi-Fi qui fournira aux joueurs un moyen de savoir si leur adversaire utilise le Wi-Fi ou une connexion Internet filaire. C’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les fans, selon Tekken directeur de la série Katsuhiro Harada, comme 60% des Tekken La base de joueurs en ligne utilise des connexions filaires et souhaite la meilleure expérience en jouant à des niveaux plus élevés.

En plus de cet indicateur Wi-Fi, le nouveau Tekken La fonction Prouesse aidera à afficher des statistiques détaillées, des compétences et l’utilisation pour les joueurs en ce qui concerne leurs rangs et leurs performances en ligne et avec des personnages individuels. Tekken Le rang God Omega est également ajouté afin que les joueurs aient un nouvel objectif à atteindre lorsqu’ils gravissent l’échelle.

En prime, quiconque achète le pass de la saison quatre recevra plusieurs costumes, autocollants et éléments de personnalisation de profil en jeu sur le thème suivant Pac-Man et le 40e anniversaire de la franchise.

Il n’y a toujours pas de prix indiqué pour le pass de la saison quatre, mais comme seuls deux personnages sont sortis, Kunimitsu et un autre combattant non révélé pour le printemps 2021, il devrait être légèrement moins cher que les 24,99 $ habituels facturés pour les saisons un et trois.

