La mise à jour de FIFA 21 renforce enfin la tactique de presse de l’équipe

Si vous avez déjà joué à une partie de FIFA 21 en ligne, vous rencontrerez deux événements courants: affronter des équipes avec un rythme de 90+ et des personnes qui spamment la tactique de presse de l’équipe. La dernière mise à jour de la FIFA tente de résoudre le problème de la presse de l’équipe, un problème qui sévit dans le jeu depuis des années.

La chose frustrante à propos de la presse d’équipe est qu’EA a tenté de résoudre ce problème avec le lancement de FIFA 21, mais la solution consistait simplement à placer un temps de recharge sur cette tactique. EA a réduit la durée pendant laquelle la presse de l’équipe peut être active, la faisant passer de 30 secondes à 20 secondes. Cela devrait empêcher les joueurs de se fier à cette technique pendant une grande partie du match.

Surcharge du côté de la balle, une autre tactique de d-pad est en train d’être nerfée pour avoir un effet plus important sur l’endurance du jeu. C’est aussi quelque chose que EA a essayé de combattre dans le passé, mais comme les joueurs continuent de recevoir des cartes améliorées, ce nerf ne finit pas par avoir un impact drastique. Un certain nombre de tactiques de formation populaires sont également en cours de modification, avec une pression constante, une pression sur un toucher lourd et une pression sur la perte de possession, utilisant plus d’endurance dans le jeu qu’auparavant.

L’un des grands changements à sortir de cette nouvelle mise à jour est que la tactique de retour devrait être plus efficace grâce à ces nerfs. En tant que personne qui n’a pas l’équipe pour traiter avec des joueurs rapides grâce à mon équipe d’Arsenal inutile, je pourrais maintenant être en mesure de faire face aux équipes de contre-attaque.

La mise à jour du titre n ° 5 est maintenant disponible sur PC (Origin / Steam). Les notes complètes de mise à jour du titre peuvent être trouvées ici 👇https: //t.co/jrBXgn6425 https://t.co/PliOyio4bW – FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) 12 novembre 2020

La mise à jour du titre 5 sera mise en ligne plus tard dans la journée pour les joueurs PC, mais les joueurs sur console devront attendre le 17 novembre. Plus tôt dans la journée, nous avons couvert une autre fonctionnalité qui arrive dans cette mise à jour appelée FIFA Playtime. Vous voudrez certainement vérifier cela si vous avez toujours voulu limiter le temps et l’argent que vous dépensez dans FIFA 21. Consultez le reste des notes de mise à jour de FIFA 21 sur le forum d’EA.