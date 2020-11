La mise à jour ajoute les fonctionnalités de l’appareil photo Pixel 5 5G aux anciens modèles Pixel

Les amateurs de smartphones sont très jaloux. Dès que la dernière version de leur téléphone est annoncée, ils parcourent les spécifications à la recherche des améliorations les plus infimes pour leur donner une raison de passer au dernier modèle. Certains fabricants comme Google et Motorola ont répertorié certaines parties de leurs applications système sur le Google Play Store, ce qui permet de mettre à jour plus rapidement et plus facilement les anciens modèles de téléphones avec le dernier logiciel sans avoir à diffuser une mise à jour plus importante.

Google Camera vient d’être mis à jour pour moi via la version 8.1.008.341125824 du Play Store

Sur le Pixel 4 XL. Ressemble à UI Revamp.@AndroidPolice@AndroidAuth@xdadevelopers@ArtemR@derekmross@bordpic.twitter.com/T0J7jKoFkB – Kelvin Peralta (@ KaKito_24) 12 novembre 2020 Il est possible que vous ayez déjà installé la version 8.1 de l’application Google Camera sur votre Pixel 2 et versions ultérieures, car Google a également lancé la mise à jour par lui-même. D’autres nouvelles fonctionnalités incluent des raccourcis pour le zoom et une réduction du bruit de fond qui fait partie de la fonction «Zoom audio». Ce dernier améliore le son lorsque vous effectuez un zoom avant sur un sujet et réduit également le bruit de fond lors de l’enregistrement vidéo.