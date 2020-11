La ministre conservatrice de la Santé, Nadine Dorries, affirme que seule une «  boule de cristal  » aurait pu prédire un deuxième verrouillage

Nadine Dorries a été critiquée pour avoir déclaré que la pandémie de coronavirus n’aurait pu être prédite qu’avec une boule de cristal.La ministre de la Santé mentale, qui a contracté le virus en mars, a tweeté ses commentaires après que le gouvernement ait été critiqué pour avoir agi trop tard. devrait décrire plus tard samedi les restrictions nationales plus strictes contre les coronavirus.Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruit sur Twitter, Mme Dorries a déclaré: « Si seulement nous avions une boule de cristal et pouvions réellement voir combien de personnes de plus de 60 ans seraient infectées, le taux de positivité, le taux d’infection et le décalage qui en découle nous donnent la demande prévue de 14 jours en lits d’hôpital un jour donné, trois semaines à l’avance. » Voir? Si seulement nous avions une boule de cristal et pouvions réellement voir combien de personnes âgées de plus de 60 ans seraient infectées, le taux de positivité, le taux d’infection et le retard ultérieur nous donnant la demande prévue de 14 jours sur les lits d’hôpital un jour donné, trois semaines à l’avance. https://t.co/WtQI5D9T4u— Nadine Dorries ???????? # StayAlert (@NadineDorries) 31 octobre 2020 Prédictions étendues En septembre, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a averti que le Royaume-Uni pourrait voir 50000 Covid- 19 cas par jour à la mi-octobre – une affirmation qui s’est avérée exacte.Il a également déclaré qu’il pourrait y avoir plus de 200 décès par jour en novembre, un chiffre qui a été atteint des semaines plus tôt.Les derniers chiffres du gouvernement montrent que 274 autres personnes sont décédées dans les 28 Les experts de la Sage appellent depuis longtemps à un verrouillage de « coupure de circuit » d’une durée de quelques semaines, bien que M. Johnson doive désormais probablement imposer une mesure de verrouillage partiel plus longue. Nottingham South Lilian Greenwood était parmi les députés à critiquer les commentaires de Mme Dorries.Ball de cristal Elle a tweeté: «Il y a 2 semaines, Nadine Dorries a déclaré que l’ensemble de Notts n’avait pas besoin de passer au niveau 3. En regardant les chiffres que nous venions de présenter par Public Health England, il était clair que ce serait le cas. pas besoin d’une boule de cristal, juste la capacité et la volonté de regarder et d’écouter. »Le conseiller principal Wes Streeting a ajouté:« Étonnant de voir un ministre de la Santé – oui, un ministre de la Santé – suggérant que seule une boule de cristal aurait pu voir le besoin un deuxième verrouillage. C’était dans le compte rendu du SAGE. »Mme Dorries, 63 ans, a été la première députée en exercice à avoir été testée positive après avoir assisté à un événement organisé par le Premier ministre, lui-même testé positif deux semaines plus tard. Elle a été mise en quarantaine le 6 mars et près de deux semaines. plus tard, elle a tweeté qu’elle avait perdu «100%» de ses sens du goût et de l’odorat. Onze députés ont été forcés de s’isoler après être entrés en contact avec elle.

