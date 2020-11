La météorite «  boule de feu  » qui s’est écrasée dans le Michigan contient des composés organiques extraterrestres

Une météorite qui a atterri sur un lac gelé en 2018 contient des milliers de composés organiques qui se sont formés il y a des milliards d’années et pourraient contenir des indices sur les origines de la vie sur Terre .

le météore est entré dans l’atmosphère terrestre le 16 janvier 2018, après un très long voyage dans le vide glacial de l’espace, éclairant le ciel de l’Ontario, du Canada et du Midwest des États-Unis. Le radar météorologique a suivi la descente et la rupture de la roche spatiale enflammée, aidant les chasseurs de météorites à localiser rapidement les fragments tombés sur le lac Strawberry à Hambourg, au Michigan.

Une équipe internationale de chercheurs a ensuite examiné un morceau de la taille d’une noix de la météorite « alors qu’il était encore frais », ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude. Leur analyse a révélé plus de 2000 molécules organiques datant de l’époque où notre système solaire était jeune; des composés similaires pourraient avoir semé l’émergence de la vie microbienne sur notre planète, ont rapporté les auteurs de l’étude.

La récupération rapide de la météorite de la surface gelée du lac a empêché l’eau liquide de s’infiltrer dans les fissures et de contaminer l’échantillon avec des spores et des microbes terrestres. Cela a maintenu l’état intact de la roche spatiale, permettant aux experts d’évaluer plus facilement sa composition.

En fait, il y avait si peu d’altération terrestre que le fragment apporté au Field Museum de Chicago semblait avoir été collecté dans l’espace, a déclaré Jennika Greer, co-auteur de l’étude, doctorante au Département des sciences géophysiques de l’Université de Chicago, et un étudiant diplômé résident au Field Museum.

Lorsque les roches spatiales pénètrent dans l’atmosphère à des vitesses de plusieurs miles par seconde, l’air qui les entoure s’ionise. La chaleur extrême fond jusqu’à 90% du météore, et la roche qui survit au passage atmosphérique devient enfermée dans une croûte de fusion de 1 millimètre d’épaisseur de verre fondu, a déclaré l’auteur principal de l’étude Philipp Heck, conservateur de météorites au Field Museum et professeur agrégé à l’Université de Chicago.

Ce fragment survivant à l’intérieur de la croûte vitreuse est un enregistrement immaculé de la géochimie de la roche dans l’espace. Et malgré une chute ardente sur Terre, après que les couches externes vaporisées aient été emportées, les météorites rocheuses comme celle-ci sont très, très froides lorsqu’elles atterrissent, a déclaré Heck à Live Science.

« J’ai entendu des témoignages de météorites tombant dans des flaques d’eau après la pluie, et la flaque a gelé parce que la météorite était si froide », a-t-il dit.

Image fixe d’une vidéo de sécurité de la boule de feu de Hambourg, enregistrée à Toledo, Ohio, le 16 janvier 2018. (Crédit d’image: T. Masterson et l’American Meteor Society)

Presque inchangé

Le rapport de la météorite du Michigan de uranium (isotopes 238 et 235) à l’état de décomposition de l’élément comme conduire (isotopes 207 et 206) ont dit aux scientifiques que l’astéroïde parent s’est formé il y a environ 4,5 milliards d’années. À cette époque, la roche a subi un processus appelé métamorphisme thermique, car elle a été soumise à des températures allant jusqu’à 1300 degrés Fahrenheit (700 degrés Celsius). Après cela, la composition de l’astéroïde est restée pratiquement inchangée au cours des 3 derniers milliards d’années.

Puis il y a environ 12 millions d’années, un impact a rompu le morceau de roche qui est récemment tombé dans le Michigan, selon une analyse de l’exposition de la météorite aux rayons cosmiques dans l’espace, a déclaré Heck à Live Science.

Parce que la météorite a été si peu modifiée après son chauffage initial il y a des milliards d’années, elle a été classée H4: «H» indique qu’il s’agit d’une météorite rocheuse riche en fer, tandis que les météorites de type 4 ont subi un métamorphisme thermique suffisant pour changer leur composition d’origine . Seulement environ 4% des météorites qui tombent sur Terre aujourd’hui atterrissent dans la catégorie H4.

« Quand nous regardons ces météorites, nous regardons quelque chose qui est proche du matériau lorsqu’il s’est formé au début de l’histoire du système solaire », a déclaré Greer.

La météorite contenait 2600 composés organiques ou contenant du carbone, ont rapporté les chercheurs dans l’étude. Parce que la météorite était pratiquement inchangée depuis 4,5 milliards d’années, ces composés sont probablement similaires à ceux que d’autres météorites ont amenés sur une jeune Terre, dont certains « auraient pu être incorporés à la vie », a déclaré Heck.

La transformation des composés organiques extraterrestres en la première vie microbienne sur Terre est « une grande étape » qui est encore entourée de mystère, mais les preuves suggèrent que les matières organiques sont courantes dans les météorites – même dans les météorites métamorphosées thermiquement comme celle qui a atterri au Michigan, il ajouta. Les bombardements de météores étaient également plus fréquents pour une jeune Terre qu’aujourd’hui, « nous sommes donc à peu près certains que l’apport des météorites dans l’inventaire organique sur Terre était important » pour semer la vie, a déclaré Heck.

Les résultats ont été publiés en ligne le 27 octobre dans la revue Meteoritics & Planetary Science.

Publié à l’origine sur Live Science.