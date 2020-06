La merveilleuse Mme Maisel: mises à jour de la saison 4 de la comédie sous-estimée !!

La série comique nous apaise toujours de notre vie mondaine, une mauvaise journée de travail, ou joue un grand rôle dans la lutte contre la dépression. Quelque chose de très crucial dans la vie d’un individu. Avez-vous déjà imaginé une comédie à la fin des années 50 et au début des années 60 avec beaucoup de préjugés et d’oppression auxquels les femmes américaines étaient confrontées? Vous ririez de l’idée, mais Miriam, une femme au foyer à New York, découvre sa passion pour la comédie. Et le poursuit, une tâche très difficile pour elle, mais parvient à y parvenir. Avec l’esthétique du style noir classique. Combiné avec l’esprit inégalé, les situations exacerbées et l’humour noir de Maisie en a fait l’une des meilleures séries comiques créées par amazon. Et a remporté les Golden Globe Awards pour la meilleure série télévisée de comédie et la curiosité des fans se demandant quand la saison 4 sortira. Sans perdre de temps, plongeons-nous dans les détails de la saison 4 de The Marvellous Mrs Maisel.

La saison 4 de The Marvellous Mrs Maisel est-elle confirmée?

Après avoir couru avec succès trois saisons et aimé par de nombreux fans de la série. Les créateurs nous ont donné la bonne nouvelle que la saison 4 de The Marvellous Mrs Maisel a obtenu la confirmation. Et honnêtement, nous ne sommes pas surpris étant donné la popularité et le prix du globe d’or qu’il a remporté. Et pour le plus grand plaisir des fans souhaitant voir la saison 4 dès que possible. Amazon a officiellement renouvelé la saison 4 le 12 décembre 2019. Et compte tenu de l’état actuel de la pandémie, la publication pourrait prendre un peu plus de temps.

Le casting de la saison 4.

Ce n’est pas une évidence puisque la plupart des acteurs reprendront leurs rôles dans la saison 4 de The Marvellous Mrs Maisel. Aucune confirmation n’est donnée sur le casting de la saison 4. Cependant, Rachel Brosnahan jouera le rôle de Miriam « Midge » Maisel. En plus d’Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub et Caroline Aaron, et bien d’autres.