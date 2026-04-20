High-tech & IALa « mémoire » de ChatGPT n'est qu'un copier-coller amélioré

La « mémoire » de ChatGPT n’est qu’un copier-coller amélioré

Publié par: Alexis

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Vous pensiez que ChatGPT ou Claude « vous connaissaient » parce qu’ils se souviennent de vos préférences ? La réalité est plus terre-à-terre : ces systèmes de « mémoire » ne font que retrouver vos anciennes conversations et les recopier dans le prompt. C’est un copier-coller intelligent, mais ça reste du copier-coller.

Comment ça marche vraiment

Quand vous demandez à ChatGPT de « se souvenir que vous détestez les listes à puces », l’IA n’intègre pas cette information dans son fonctionnement profond. Elle crée simplement une note dans une base de données : « Jean déteste les listes à puces ». La prochaine fois que vous discutez, le système recherche toutes les notes qui vous concernent et les colle discrètement au début de la conversation invisible.

Résultat : l’IA reçoit à chaque fois un prompt du type « Jean déteste les listes à puces. Maintenant, réponds à sa question ». C’est efficace, mais ce n’est pas de la « mémorisation » au sens où un humain se souvient de quelque chose. C’est de la récupération d’informations.

Pourquoi cette distinction compte

Comprendre cette mécanique change votre façon d’utiliser ces outils. D’abord, soyez explicite : si vous voulez qu’une préférence soit retenue, dites « retiens que je préfère les réponses courtes » plutôt que d’espérer que l’IA le devine après 10 conversations.

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Ensuite, nettoyez régulièrement. Ces « mémoires » s’accumulent et peuvent créer des contradictions (« Jean aime Python » puis « Jean préfère JavaScript »). Les paramètres de ChatGPT, Claude ou Gemini permettent de consulter et supprimer ces notes.

Enfin, relativisez la personnalisation. Un développeur sur X souligne une approche intéressante : créer explicitement son propre « wiki personnel » — un document structuré de vos préférences — plutôt que de compter sur un système qui accumule des bribes de contexte au fil du temps.

L’alternative : le wiki personnel

Plutôt que de laisser l’IA deviner vos préférences, certains utilisateurs avancés créent un document unique qu’ils collent en début de conversation : « Je suis développeur Python, je préfère les exemples concrets aux théories, je travaille sur MacOS ». Simple, transparent, contrôlable.

Cette méthode a un avantage majeur : elle fonctionne avec n’importe quelle IA. Vous changez de ChatGPT à Claude ? Copiez votre wiki. Vous testez un nouvel outil ? Même principe. Pas de dépendance à un système de mémoire propriétaire qui peut changer du jour au lendemain.

Ce qu’il faut retenir

Les systèmes de mémoire actuels sont utiles, mais restent basiques. Ils ne « comprennent » pas qui vous êtes — ils récupèrent des notes et les injectent dans chaque conversation. Ce n’est pas nécessairement un problème, mais ça change la façon dont vous devez les configurer et les maintenir.

Pour un usage professionnel régulier, créer votre propre document de préférences (50-200 mots) reste souvent plus efficace que de compter sur ces systèmes automatiques. Vous gardez le contrôle, la cohérence, et la portabilité entre outils.

Ce qu’en disent les experts IA

Les fonctionnalités de mémoire varient selon les outils (ChatGPT, Claude, Gemini) et évoluent rapidement. Consultez les paramètres de votre IA pour gérer vos données mémorisées.

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