La meilleure offre des mardis T-Mobile de cette semaine n’a jamais été mise en ligne, et les clients sont livides

Largement considéré comme le meilleur mouvement « Un-carrier » de tous les temps, le programme des mardis T-Mobile a semblé perdre progressivement une bonne partie de son attrait ces derniers mois, car Magenta avait naturellement des choses plus importantes dans son assiette que, eh bien, constamment mettre des choses délicieuses dans les assiettes de ses clients gratuitement.

Mais après plusieurs tours de cadeaux et des cadeaux à prix réduits après la fusion plutôt décevants, T-Mo a fait l’annonce très attendue de la récompense gratifiante extension du programme aux abonnés Sprint le mois dernier. Cette expansion attendue depuis longtemps s’est accompagnée d’une série de promesses ambitieuses, dont plus de 2 millions de dollars en prix, des remises sur le carburant plus importantes que jamais et des « plats délicieux » disponibles chaque semaine tout au long de l’été de la part de partenaires prestigieux tels que Burger King, Popeyes, et Baskin-Robbins.

Selon un nombre presque obscène de personnes enragées sur plusieurs plateformes de médias sociaux, y compris Reddit et Twitter, l’accord Popeyes dévoilé la semaine dernière avant que la disponibilité réelle ne disparaisse aujourd’hui de l’application avant sa mise en ligne. Cela signifie que personne n’a pu marquer le sandwich au poulet gratuit promis et deux morceaux de poulet avec os, ce qui a laissé beaucoup de clients T-Mobile et Sprint affamés et naturellement contrariés.

Nan.

De son côté, la chaîne Twitter dédiée au service client de Magenta a rapidement reconnu un « problème technique », bien que le libellé de nombreuses réponses aux utilisateurs mécontents semble suggérer que l’offre de nourriture gratuite était disponible pendant un peu plus tôt aujourd’hui avant « non plus « étant offert. Pour autant que nous puissions dire, ce n’est pas vrai, donc T-Mobile pourrait vouloir clarifier cet aspect dans les futures communications publiques à ce sujet.

Pour ce que ça vaut, le fournisseur de services sans fil promet également (vaguement) de ramener ce qui aurait sans aucun doute été une offre très populaire « bientôt ». Malheureusement, cela ne change rien au fait que le lot de promotions de mardi de T-Mobile s’est avéré être un raté.

Pour aggraver les choses, un nombre (bien) plus restreint de clients signalent que la remise de 50% sur les steaks Omaha a également disparu sans laisser de trace avant d’être réellement disponible. Cela s’ajoute à une base d’utilisateurs de plus en plus vexée qui a récemment fait face à une énorme panne de réseau. Espérons L’annonce de jeudi par Un-carrier pourra ramener quelques sourires sur les visages des abonnés de T-Mobile.