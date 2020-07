La meilleure offre d’Amazon du jour est un Samsung Galaxy S10e débloqué avec une réduction de 200 $

le Le Galaxy S10e n’a pas été sous les feux de la rampe depuis longtemps, faisant ses débuts commerciaux en mars 2019 et ne produisant techniquement aucune suite directe à écran plat dans le cadre de la famille Galaxy S20 il y a cinq mois.

Mais la centrale Snapdragon 855 de 5,8 pouces n’a pas non plus été officiellement abandonnée à la suite de la sortie de la série S20, marquant plutôt une remise permanente d’un prix de départ de 750 $ à 600 $. Tandis que Samsung continue de facturer six Benjamins pour une configuration d’entrée de gamme du Galaxy S10e avec 128 Go d’espace de stockage interne et 6 Go de mémoire, Amazon propose une variante haut de gamme en vente pendant 24 heures seulement à 200 $ de réduction sur son prix catalogue révisé.

Après cette réduction de prix susmentionnée, ce modèle de 8 Go de RAM / 256 Go de ROM coûte normalement 700 $, ce qui signifie que la dernière démarque d’Amazon équivaut à 29% de réduction décente du PDSF du combiné. Naturellement, nous parlons d’unités déverrouillées en usine soutenues par une garantie américaine complète d’un an, que vous pouvez apporter à l’un des principaux opérateurs du pays pour l’activation du service sans fil.

De toute évidence, il s’agit d’un appareil uniquement 4G LTE, avec des arguments de vente clés comprenant également un boîtier compact qui est légèrement plus grand que celui du 4,7 pouces. iPhone SE (2020), un bel écran AMOLED dynamique avec une résolution de 2280 x 1080 pixels, une perforatrice moderne (située dans le coin supérieur droit) et aucune courbe, ainsi qu’un double 12 + 16MP face à l’arrière étonnamment capable configuration de la caméra.

La batterie de 3100 mAh n’est … pas aussi mauvaise que cela puisse paraître, tandis que le scanner d’empreintes digitales monté sur le côté n’est peut-être pas très à la mode mais l’emporte souvent sur les solutions de reconnaissance biométrique intégrées à l’écran en termes de précision. Le Samsung Galaxy S10e a également une résistance à l’eau IP68, des capacités de charge rapide, une prise en charge microSD, et oui, même une prise casque pour cela, donc si vous ne vous souciez pas des vitesses 5G, cela pourrait bien être le produit phare de la valeur numéro un à obtenir … pour un temps extrêmement limité.