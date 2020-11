La meilleure offre Cyber ​​Monday d’Apple iPad mini (2019) est peut-être déjà là

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Avec Black Friday dans le rétroviseur, il est temps de … continuer à dépenser, comme des dizaines et des dizaines de Les offres du Cyber ​​Monday 2020 semblent avoir débuté tôt chez la plupart des grands détaillants américains.

Best Buy, par exemple, propose déjà ce qui pourrait bien devenir le plus grand Promotion iPad Cyber ​​Monday avec une réduction de 100 $ disponible pour la dernière petite tablette d’Apple dans un certain nombre de versions de stockage et d’options de couleur différentes.

Malheureusement, le Wi-Fi 64 Go d’entrée de gamme uniquement La configuration de l’iPad mini (2019) ne semble pas du tout en stock au moment d’écrire ces lignes. Du côté résolument brillant des choses, vous pouvez actuellement acheter un modèle de 256 Go compatible avec la thésaurisation numérique sans connectivité cellulaire pour seulement 30 dollars par rapport au prix régulier de 399 $ de la variante mini iPad de cinquième génération la moins chère.

À 449,99 $ au lieu de 549,99 $, il est difficile de contester le rapport qualité / prix d’une ardoise de 7,9 pouces associant les 256 Go d’espace de stockage interne susmentionnés à un (par Normes Apple) 3 Go de mémoire. L’iPad mini sorti au printemps 2019 contient également un processeur Apple A12 Bionic raisonnablement puissant tout en brillant également dans le domaine de l’autonomie de la batterie.

Mais le logiciel lisse et soyeux et l’écran Retina ultra-net sont sans doute les deux arguments de vente clés ici, même si le design est terriblement obsolète, avec des lunettes absolument massives entourant ledit écran de 7,9 pouces de haute qualité arborant une résolution de 2048 x 1536 pixels.

La même réduction de 100 $ s’applique également à l’iPad mini 5 de 64 Go compatible LTE, qui est en fait moins cher actuellement que son frère de 256 Go uniquement Wi-Fi, à 429,99 $. Bien sûr, vous voudrez peut-être vous dépêcher et profiter de cet accord sans précédent, qui pourrait bien expirer avant même que Cyber ​​Monday ne démarre en raison de la forte demande.