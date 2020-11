La meilleure offre Black Friday Apple iPad (2020) est maintenant ouverte à tous

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Il y a beaucoup de Black Friday 2020 offres chez Best Buy, Walmart, Target et Amazon à passer au crible tout en se préparant pour votre dîner spécial de Thanksgiving, mais étant donné l’énorme (et quelque peu malheureux) augmentation de la popularité reçue par les tablettes au plus fort de la pandémie de coronavirus cette année, il vaut probablement la peine d’examiner de près une offre iPad en particulier.

Même si la grande majorité des meilleurs de cette année Les offres Best Buy Black Friday ont été disponibles bien avant le grand jour, l’iPad de 8e génération récemment sorti par Apple a maintenu son prix habituel, tandis que beaucoup de ses cousins ​​et en particulier les précurseurs ont obtenu des rabais substantiels.

Mais maintenant, le temps est venu de voir le L’iPad 10.2 (2020) est passé de 329,99 $ à 279,99 $ dans une variante de stockage d’entrée de gamme de 32 Go uniquement Wi-Fi. La même réduction de prix de 50 $ s’applique au modèle 32 gig débloqué équipé d’une connectivité cellulaire, tandis que les clients de Best Buy peuvent augmenter leurs économies jusqu’à 70 dollars en ce qui concerne les unités de 128 Go avec et sans prise en charge 4G LTE.



Apple iPad (2020) 10,2 pouces (dernier modèle), Wi-Fi, 32 Go

Apple iPad (2020) 10,2 pouces (dernier modèle), Wi-Fi, 128 Go

Apple iPad (2020) 10,2 pouces (dernier modèle), Wi-Fi + Cellular, 32 Go, déverrouillé

Apple iPad (2020) 10,2 pouces (dernier modèle), Wi-Fi + Cellular, 128 Go, déverrouillé Voir aussi NASA : DART dévie un astéroïde

C’est tout clients, remarquez-vous, et pas seulement les membres de My Best Buy, ce qui distingue cette nouvelle offre une très similaire qui a eu lieu il y a moins de deux semaines, durant 48 heures. Bien qu’aucune date d’expiration ne soit indiquée cette fois-ci, nous pouvons probablement supposer que la promotion se déroulera au moins jusqu’au 30 novembre, également connu sous le nom de Cyber ​​Monday 2020.

Il y a de fortes chances qu’Amazon cherche à égaler la générosité de son principal rival à un moment donné au cours de ce week-end de magasinage prolongé, mais il n’est peut-être pas sage de s’y fier. Au lieu de cela, vous devriez profiter des remises de Best Buy dès que possible, car plusieurs options de couleur compatibles cellulaires sont déjà épuisées en ligne au moment de la rédaction de cet article.

Commercialisé il y a un peu plus de deux mois, Le dernier iPad «ordinaire» d’Apple a un bel écran Retina avec une résolution de 2160 x 1620 pixels et des lunettes relativement minces, ainsi qu’un processeur A12 Bionic raisonnablement puissant, une grande autonomie de la batterie, un logiciel lisse et soyeux et une façade bien-aimée. capteur d’empreintes digitales Touch ID monté.

Naturellement, la version 2020 L’iPad Air est considérablement plus rapide et plus impressionnant que son petit frère à tous les niveaux, mais l’écart de prix est également énorme ce Black Friday.