La meilleure fonctionnalité de Windows 10 restera exclusive à certains appareils

Windows 10 fait maintenant un excellent travail pour permettre une intégration plus étroite entre les mobiles et les ordinateurs de bureau. Bien que la version iOS de l’application Votre téléphone reste limitée, les utilisateurs d’Android sont autorisés à refléter l’écran de leur téléphone, à synchroniser le contenu du presse-papiers et à diffuser des applications Android sur le bureau.

Trois fonctionnalités clés de l’application Votre téléphone – la synchronisation du presse-papiers, la diffusion en continu des applications Android et le miroir de l’écran du téléphone sont toujours exclusives à un petit nombre de téléphones fabriqués par Samsung.

La fonction de mise en miroir de l’écran de l’application Microsoft Your Phone a été conçue à l’origine pour plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones OnePlus, mais elle a été réduite à une fonctionnalité uniquement Samsung après que Microsoft a découvert des problèmes de performances.

En plus de la prise en charge du miroir d’écran, Windows 10 est également doté de fonctionnalités de glisser-déposer pour les fichiers stockés sur votre appareil mobile, mais cela ne fonctionnera pas si vous ne possédez pas de téléphone Galaxy pris en charge.

Les utilisateurs qui ne possèdent pas de téléphone Samsung bénéficient toujours de nouvelles fonctionnalités avec les mises à jour de l’application Windows 10 Votre téléphone, mais elles sont beaucoup plus mineures. Par exemple, Microsoft teste actuellement une fonctionnalité qui vous permettra de désactiver la connectivité Bluetooth, WiFi et cellulaire directement depuis votre bureau.

Windows 10 a récemment été mis à jour avec la prise en charge des applications téléphoniques sur PC et l’expérience est très fluide, grâce au Wi-Fi direct, au Bluetooth et aux pilotes personnalisés créés par Microsoft et Samsung.

Cette fonctionnalité vous permet même d’épingler des applications mobiles sur votre PC, de sorte que vous pouvez les lancer sans ouvrir l’application Votre téléphone.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a également ajouté la prise en charge du streaming d’applications Android côte à côte, mais encore une fois, ces fonctionnalités sont uniquement destinées aux téléphones Samsung.

Il semble que l’attente ne sera pas terminée pour ceux qui ne possèdent pas de produit Samsung, car Microsoft a confirmé que les fonctionnalités avancées de l’application Your Phone resteront exclusives aux téléphones Samsung.

En août, une source anonyme nous a dit que les fonctionnalités avancées seront exclusives aux téléphones Samsung et Microsoft. En effet, Windows 10 a besoin de «pilotes spéciaux» dans le micrologiciel d’un téléphone, ce qui signifie que le fabricant de téléphones portables devrait demander de l’aide à Microsoft.

Bien qu’Android soit une plate-forme open-source, il n’est pas possible pour Microsoft d’ajouter cette fonctionnalité au système d’exploitation Android et de l’appliquer à plus d’appareils.

Il peut arriver aux smartphones d’autres fabricants que lorsque les deux entreprises travaillent ensemble.

Comme confirmé par Vishnu Nath, ingénieur senior de Microsoft, les fonctionnalités avancées de l’application Your Phone resteront exclusives aux téléphones Samsung car elles nécessitent une intégration OS / firmware.

