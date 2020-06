La meilleure façon de se lancer en bourse, selon un grand investisseur australien

La bourse mondiale a fait un grand plongeon lors de la pandémie de coronavirus.

Entre le 12 février et le 17 mars 2020, le Dow Jones a chuté de 8 314 points, soit 28%.

Pour certains qui envisagent d’investir dans le marché boursier, cette baisse a été considérée comme une opportunité de plonger les pieds alors que les actions sont bon marché. En fait, Google recherche des «achats d’actions» a considérablement augmenté en mars.

Joseph Milazzo, l’un des principaux investisseurs australiens populaires sur la plate-forme de négociation Etoro, explique que les bases pour démarrer sur le marché sont incroyablement simples.

En termes concis, il dit qu’il suffit d’acheter un ETF de suivi d’indice, de mettre en place un plan de réinvestissement des dividendes, d’acheter plus chaque chance que vous obtenez et de ne pas y toucher pendant 20 ans.

« Croyez-le ou non, nous sommes la génération chanceuse en matière d’investissement », a déclaré Milazzo. Business Insider Australie.

«Nous avons le monde à portée de main et il n’a jamais été aussi facile d’investir. Les quatre grandes banques ont leurs applications de courtage ou de trading, il existe des dizaines de plateformes d’investissement ou de micro-investissement qui attendent pour répondre à nos besoins. »

Bien sûr, l’art du commerce ne se limite pas au simple fait d’acheter des actions et d’espérer qu’elles augmentent en valeur. Comme le dit Milazzo, « vous n’allez pas devenir Warren Buffett du jour au lendemain », mais commencer lentement et acquérir de l’expérience et des connaissances au fur et à mesure vous mettra sur la bonne voie.

Avant de vous lancer dans le marché, Milazzo vous demande de considérer trois points importants.

Déterminez votre calendrier d’investissement

Comme la plupart des investissements, le marché boursier doit être envisagé à long terme. La durée de votre décision d’investir dépend de vous, mais Milazzo recommande de fixer l’âge de la retraite comme date de fin.

Bien sûr, une personne de plus de 60 ans aura un délai d’investissement beaucoup plus court que quelqu’un dans la vingtaine, ce qui affectera sa façon de jouer sur le marché.

« Cela signifie (théoriquement) que quelqu’un avec un horizon temporel plus court devrait prendre moins de risques par rapport à quelqu’un qui sera sur le marché pendant 40 ans », a-t-il déclaré.

N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre

Il est important de ne pas étirer vos finances pour investir, explique Milazzo.

«Les gens aiment se lancer dans l’investissement sans regarder leur situation financière», a-t-il déclaré. «Des choses comme les créances irrécouvrables sont comme l’investissement inversé, où plus vous les laissez, plus cela vous prendra au fil du temps.»

En d’autres termes, pensez à rembourser vos dettes, en particulier les créances irrécouvrables, avant de plonger en bourse.

Ayez un objectif en tête

Avoir un objectif financier à l’esprit vous rappellera non seulement pourquoi vous investissez en premier lieu, mais vous tiendra également responsable.

Qu’il s’agisse de créer une richesse générationnelle ou d’épargner pour une maison, avoir un objectif vous aidera à prendre des décisions importantes sur la piste.

Ces points sont essentiels pour commencer votre parcours d’investissement, «car ils abordent le pourquoi, le quand et le quoi», explique Milazzo. Pour ce qui est de savoir quoi faire en premier, il dit que commencer petit avec un faible risque est un bon moyen de se mouiller les pieds.

« Des choses comme les FNB indiciels ont une faible volatilité d’une année sur l’autre par rapport aux actions individuelles », a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance grâce à votre expérience et à vos connaissances, vous pouvez commencer à plonger plus profondément dans des actions individuelles et analyser ses performances pour voir où il se dirige. »

Cet article a été publié pour la première fois sur Business Insider Australia, le site Web d’actualités le plus populaire d’Australie. Lisez l’article original. Suivez Business Insider sur Facebook ou Twitter.

