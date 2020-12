La meilleure construction de Viper dans Dota 2

Dota 2 La liste est remplie de héros passionnants comme Invoker et Rubick qui ont d’immenses capacités de jeu. Le jeu ne serait pas le thriller qu’il est sans héros plus simples et plus stables pour apporter l’équilibre, cependant. Des personnages comme Viper sont fiers d’être fiables et nécessitent beaucoup moins de connaissances du jeu pour être joués correctement.

Viper est le tyran ultime et un grand héros à choisir contre les alignements avec de lourds dégâts magiques en raison de ses capacités défensives. Étant donné que le héros manque de capacités qui feraient de lui un meneur de jeu naturel, vous devrez surveiller votre positionnement et cultiver les bons objets en fonction de la situation pour pousser Viper à ses limites.

Le héros est généralement joué dans la voie du milieu afin qu’il puisse cultiver ses objets de base rapidement et obtenir des niveaux plus rapidement que quiconque, mais il brille également dans la voie hors de la voie avec un héros de soutien agressif à ses côtés. Lorsque Viper est joué hors de la voie, vous pouvez vous concentrer davantage sur les objets utilitaires agricoles, car vous aurez deux autres cœurs pour gérer la partie des dégâts.

Bien que les éléments suivants soient généralement ce que les joueurs de Viper voudront cultiver au cours d’un jeu, vous devrez toujours choisir entre eux en fonction de la façon dont votre jeu se déroule et des héros contre lesquels vous jouez.

Développement des compétences de Viper

Niveau onePoison AttackLevel twoCorrosive SkinLevel threePoison AttackLevel fourCorrosive SkinLevel fivePoison AttackLevel sixViper StrikeLevel sevenPoison AttackLevel eightNethertoxinLevel nineCorrosive SkinLevel 10First Talent Upgrade: +20 Attaque SpeedLevel 11Corrosive SkinLevel 12Viper StrikeLevel 13NethertoxinLevel 14NethertoxinLevel 15Second Talent Mise à jour: +100 Attaque RangeLevel 16NethertoxinLevel 18Viper StrikeLevel 20Third Talent Mise à jour: +70 DamageLevel 25Quatrième mise à jour des talents: Nethertoxin fait taire les ennemis

Le développement des compétences de Viper est généralement simple et vous ne pouvez faire que quelques ajustements en fonction de votre situation sur la voie, bien que la plupart des joueurs professionnels ne maîtrisent pas Nethertoxin avant le niveau huit, car pousser la voie jusqu’à ce point est loin d’être idéal pour Viper.

Dans tous les cas où vos adversaires de voie décident d’abandonner la voie et de cultiver la jungle, vous pouvez maîtriser Nethertoxin un peu tôt pour pousser la voie et cultiver votre jungle pour booster votre ferme. Vous pouvez également utiliser ce temps supplémentaire que vous obtiendrez en poussant la voie pour aider vos coéquipiers en se téléportant ou en ganking. Assurez-vous de ne pas en faire trop, car vous déplacer trop sur la carte ralentira votre processus agricole.

Construction d’objet de Viper

Articles de départ

Bien que ne pas commencer par une régénération puisse sembler égoïste, c’est exactement ce dont Viper a besoin lorsqu’il se dirige vers la voie médiane. Il devra compléter ses objets de statistiques dès que possible, et acheter sa régénération ne ferait que le ralentir.

Demandez à vos coéquipiers de bien vouloir vous prêter deux Tango. Dans le cas où votre équipe ne vous fournit aucun élément de régénération ou si vous vous rendez dans une autre voie que celle du milieu, vous pouvez bricoler votre build de départ pour inclure des éléments de régénération.

Pantoufles d’agilité + deux cerclets + branche de fer + feu féerique

Ce sont potentiellement les meilleurs éléments de départ que Viper puisse obtenir après le début d’une partie. Les circlets et les pantoufles d’agilité permettent à Viper de compléter deux bandes de spectres en un rien de temps. Iron Branch peut être utilisé pour prolonger la durée d’un Tango pour plus de soins, ou vous pouvez le sauvegarder pour construire un Magic Stick plus tard dans le jeu.

Faerie Fire est toujours un bon bonus de dégâts, et il peut être utilisé pour éclater pour vous soigner lorsque vous êtes en danger.

Vous pouvez également opter pour obtenir un seul cercle et utiliser l’or supplémentaire pour acheter deux mangues pour une régénération passive de la santé et un moyen de restaurer votre mana.

Circlet + Deux branches de fer + Deux mangues enchantées + Deux ensembles de Tangoes

Si vous comptez être côte à côte avec Viper, vous devrez obtenir votre propre régénération. Bien que cela retarde vos objets de début de partie, il n’y a pas de quoi s’inquiéter car vous risquez de tuer quelques victimes pendant la phase de laning.

Deux séries de Tangoes sont plus que suffisantes pour vous maintenir tout au long de la voie, et la régénération passive de la santé de Mangoes rendra plus difficile pour les ennemis de se faire intimider hors de la voie.

Vous pouvez choisir de sauvegarder les branches pour un Magic Stick ou de les utiliser pour une régénération supplémentaire dans les moments désespérés.

Début de partie

Le début de partie fait généralement référence à la période entre le klaxon et la marque des 20 minutes. Au cours de cette étape du jeu, la plupart des héros se concentrent sur la réalisation d’objets de valeur qui fournissent les résultats les plus rapides dans les combats d’équipe.

Vous devrez choisir entre les éléments ci-dessous selon que vous êtes l’une des principales sources de dégâts de votre équipe. Si votre équipe a suffisamment de dégâts pour gagner des combats, vous pouvez vous concentrer sur les objets d’utilité et de survie.

Dragon Lance

Capture d’écran via Valve

Dragon Lance propose toutes les statistiques dont Viper a besoin tout au long d’une partie. Les bonus de force et d’agilité de l’objet rendent Viper plus tankiste.

En plus d’eux, Dragon Lance augmente également la portée d’attaque des héros à distance de 140. Considérant que Viper est toujours à la recherche d’un endroit pour infliger des dégâts dans les combats d’équipe, la portée supplémentaire lui permet d’être plus flexible.

Maelstrom

Capture d’écran via Valve

Il y aura certains jeux où vous saurez qu’il vous faudra au moins 40 minutes avant d’avoir la chance de frapper les casernes des ennemis.

Lorsque c’est le cas, vous devrez continuer à cultiver au mieux de vos capacités. Maelstrom est l’article parfait pour attacher votre ferme car vous serez en mesure de démonter les piles encore plus rapidement. C’est aussi un excellent choix pour descendre les voies, ce qui sera également nécessaire à la fin d’un match.

Maelstrom peut plus tard être mis à niveau vers un Mjollnir, une meilleure version de l’objet qui donne encore plus de vitesse d’attaque.

Bottes arcaniques

Capture d’écran via Valve

Lorsque votre équipe a suffisamment de dégâts, Viper devient la meilleure source d’objets utilitaires en raison de la rapidité avec laquelle il peut cultiver. Bien que Arcane Boots puisse le regarder indépendamment de la situation, c’est un élément clé pour un objet de fin de partie qui peut renverser la vapeur.

Arcane Boots sera une excellente source de mana supplémentaire pour votre équipe et vous garantira également que vous ne retournerez jamais à la base pour obtenir plus de mana.

Espace

Capture d’écran via Valve

Alors que la plupart des combats peuvent sembler avoir été prédéterminés depuis le début, un bonus de 275 points de vie peut changer les marées d’une manière inimaginable.

Mekansm est l’objet à obtenir lorsqu’il s’agit de soigner vos coéquipiers lors d’un combat d’équipe, et il est même livré avec une aura de maintien qui accorde deux régénérations de santé et trois armures aux unités alliées dans un rayon de 1200.

Milieu de partie

Grèves de gardien

Capture d’écran via Valve

Si vous avez déjà des Bottes des arcanes et du Mekansm dans votre inventaire, il est naturel que vous complétiez Grèves de gardien. Cet objet combine les bottes des arcanes et le mekansme en un seul objet et améliore légèrement leurs effets.

Il supprime également la plupart des effets négatifs du lanceur, aidant Viper à devenir encore plus difficile à verrouiller.

Sceptre d’Aghanim

Capture d’écran via Valve

L’ultime de Viper est un excellent moyen d’éloigner quiconque n’est pas en position. Il a un bel effet de dégâts sur la durée et une lenteur qui rend la fuite presque impossible.

Le sceptre d’Aghanim réduit le temps de recharge ultime de Viper à 10 secondes et augmente sa portée d’incantation. Combiné à un coût de mana inférieur, Viper se transforme en un drone de frappe qui peut attraper n’importe qui hors de position sans se mettre en danger.

Ouragan Pike

Capture d’écran via Valve

Dragon Lance est un excellent outil pour augmenter votre portée, mais Viper a également besoin d’outils de mobilité pour compenser sa vitesse de déplacement lente. L’ouragan Pike a besoin d’une lance de dragon et d’un état-major de la force, ce qui en fait l’outil de mouvement le plus rentable pour Viper.

L’effet unique de l’objet permet également à Viper de continuer à frapper n’importe qui. Il utilise l’objet jusqu’à quatre fois avec une vitesse d’attaque de +100, ce qui signifie qu’il peut également être utilisé pour éliminer les ennemis.

Jeu tardif

Viper cultive généralement tout ce dont il a besoin avant la fin de la partie, et la plupart des objets énumérés à partir de maintenant devraient être considérés comme des ramassages de redevances qui donnent à Viper une poussée supplémentaire dans les combats d’équipe.

Papillon

Capture d’écran via Valve

Butterfly est un objet de dégâts standard pour les héros d’agilité. Sa capacité active en fait également un excellent objet de mobilité, et Viper peut sans aucun doute utiliser une certaine évasion si l’équipe ennemie a des héros qui frappent fort avec des attaques automatiques.

Bord argenté

Capture d’écran via Valve

Lorsque vous jouez contre un héros comme Huskar, vous aurez besoin d’un outil pour désactiver leurs sorts passifs qui les rendent impossibles à tuer. Silver Edge aide Viper à désactiver toutes les compétences passives ennuyeuses et constitue globalement une source de dégâts décente.

Il offre une bonne vitesse d’attaque et des dégâts, tout en lui permettant de devenir invisible, ce qui peut toujours ouvrir la porte pour des pick-offs faciles.

Le bar du roi singe

Capture d’écran via Valve

L’évasion est une statistique populaire parmi les héros porteurs d’agilité. Contre un ennemi qui a l’évasion, un Monkey King Bar sera toujours un incontournable car il vous aide à percer l’évasion avec une chance de 75%.

Cependant, il ne donne aucune statistique, ce qui peut en faire une priorité pour Viper.

Articles situationnels

Les objets suivants dépendent fortement des héros ennemis auxquels vous faites face et permettent de jouer facilement avec certains héros en tant que Viper tout en aidant votre équipe.

Pipe of Insight

Capture d’écran via Valve

Pipe of Insight est un excellent outil contre les files d’attente de lourds dégâts magiques. Bien que Viper ait un moyen passif d’augmenter sa résistance magique, il peut également aider son équipe avec cet objet.

Sphère de Linken

Capture d’écran via Valve

Achetez la sphère de Linken contre des héros dotés de puissantes capacités à cible unique. Il peut également être lancé sur des alliés, ce qui en fait un excellent choix pour protéger vos cœurs les plus importants.

Bâtonnet d’Atos

Capture d’écran via Valve

Rod of Atos est un outil de désactivation bon marché qui vient également avec des statistiques décentes. Si votre équipe n’a pas de moyen d’arrêter de téléporter des héros ou n’a pas de capacités de désactivation, cela peut être un excellent achat pour vous aider à devenir plus une menace au milieu de la partie.