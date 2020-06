La matrice 4 à 2022, Godzilla Vs. Kong à 2021, et plus de changements de date

Les dates de sortie continuent de venir. Nous venons de remarquer que Wonder Woman 1984 et Principe ont tous deux déplacé leurs dates de sortie et maintenant nous avons toute une série d’autres mouvements de Warner Bros. obtenant de nouvelles dates de sortie selon Deadline. Ce n’est pas si surprenant compte tenu de l’état de l’industrie et de la durée de l’arrêt des productions. Quand beaucoup de ces films ont été fermés, beaucoup de gens pensaient que cela pouvait durer un mois ou deux. Nous entamons maintenant le troisième mois et il semble à peine que l’industrie va démarrer juste au moment où les taux d’infection au COVID-19 recommencent à augmenter. Le premier film à voir un changement de date de sortie est The Matrix 4. Le film était en production lorsque l’arrêt a eu lieu et il semble qu’ils cherchent à retourner travailler au cours du mois prochain. Cependant, cela laisse encore le reste du tournage et de la post-production, et tout cela en supposant que tout ne se ferme pas à nouveau pour le deuxième tour de COVID-19. Si émouvant The Matrix 4 du 21 mai 2021 au 1er avril 2022, ce n’est vraiment pas surprenant, car cela donnera à toutes les personnes impliquées le temps dont elles ont besoin pour réussir le film.

L’autre mouvement qui n’est pas si surprenant est Godzilla contre Kong obtenir une nouvelle date de sortie. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce film étant donné qu’il est censé sortir en novembre et avec Wonder Woman 1984 passer à l’automne et Dune en décembre, l’automne s’annonce assez chargé pour Warner Bros. Ils peuvent se permettre de pousser encore une fois celui-ci. Ainsi, au lieu de sortir le 20 novembre, il a été reporté au 21 mai 2021, prenant la date de sortie précédente détenue par La matrice 4.

Nous avons également d’autres versions qui ont été retardées ou déplacées. Adaptation de Robert Zemeckis du long métrage de Roald Dahl Sorcières a été retiré de sa date de sortie du 9 octobre 2021 et le nouveau Tom & Jerry a déménagé du 23 décembre de cette année au 5 mars 2021. Warner Bros. a supprimé un film d’événement sans titre à partir du 16 octobre de cette année, il n’est donc pas en concurrence avec Wonder Woman 1984 et New Line a prévu un nouveau film d’horreur pour le 4 juin 2021.

The Matrix 4, réalisé par Lana Wachowski, étoiles Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, et Jonathan Groff. Il sortira le 1er avril 2022.

Godzilla contre Kong, réalisé par Adam Wingard, étoiles Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi, et Demián Bichir. Il sortira le 21 mai 2021.

Le post The Matrix 4 à 2022, Godzilla Vs. Kong jusqu’en 2021, et More Date Changes est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.