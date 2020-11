La marque Goop de Gwyneth Paltrow vend un lit «  climatiquement neutre  » pour 45000 £

2020-10-31 22:00:08

La marque Goop de Gwyneth Paltrow vend un lit de 45 000 £, qui prétend être «climatiquement neutre» et «d’origine éthique».

L’actrice et femme d’affaires de 48 ans s’est associée au fabricant de lits Avocado basé à Los Angeles via sa marque Goop Lifestyle pour créer un lit «climatiquement neutre» et «issu de sources éthiques», ce qui ravira les acheteurs d’un coup d’œil. 45 000 £.

Gwyneth a déclaré à propos du lit: «Nous avons appliqué des matières organiques incroyablement luxueuses et éthiques certifiées GOTS à un besoin aussi essentiel que la nourriture, l’air et l’eau: le sommeil.

«Rassurez-vous, c’est le voyage vers la lune des lits. Son support sur mesure est le résultat d’un savoir-faire inégalé, réalisé selon un processus de fabrication circulaire aussi bon pour nous que pour la planète. Donc, si vous recherchez une expérience hors du commun sur un lit sur mesure climatiquement neutre, c’est celle-ci. Et oui, nous savons. C’est ridicule – mais génial. »

La star de «Shakespeare in Love» a également décrit le système de sommeil comme «fracassant» et «luxueux».

Dans une déclaration, elle a ajouté: «Le résultat de notre toute première collaboration produit est un système de sommeil standard, certifié biologique, fait sur commande qui brouille magnifiquement les frontières entre le confort de niveau supérieur et la durabilité.

«Nous n’avons pas eu à voyager loin pour réaliser nos rêves de matelas: chacun est méticuleusement fabriqué pendant des centaines d’heures dans l’atelier d’Avocado ici à Los Angeles.

«C’est là qu’ils ont perfectionné des techniques ancestrales utilisant les meilleurs matériaux organiques exotiques (provenant et récoltés de manière éthique dans le monde entier) pour en faire un produit fini qui est au-delà du luxe et totalement biodégradable.»

Pour les fans intéressés qui ne veulent pas du lit entier, Goop vend également le matelas seul pour un prix de 25000 £.

Et la marque Gwyneth propose également une gamme d’accessoires à ajouter à l’impressionnant lit, notamment des oreillers, des couvertures en cachemire, des draps et des housses de couette, tous vendus entre 272 £ et 1440 £.

