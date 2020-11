La «  mariée djihadiste  » Shamima Begum reste un risque pour la sécurité nationale, a appris la Cour suprême

Shamima Begum, l’ancienne écolière londonienne qui s’est rendue en Syrie pour rejoindre l’État islamique, doit continuer d’être privée de sa citoyenneté britannique, et lui permettre de retourner en Grande-Bretagne pour intenter une action en justice poserait un «risque important pour la sécurité nationale», a déclaré la La Cour a entendu. La jeune femme de 21 ans, qui a été privée de son passeport britannique après avoir vécu sous le régime de l’État islamique pendant plus de trois ans, a obtenu une décision plus tôt cette année selon laquelle elle doit être autorisée à retourner en Grande-Bretagne pour intenter un appel contre son retrait. citoyenneté. Mais le gouvernement s’oppose à une telle initiative en faisant lui-même appel à la plus haute cour du Royaume-Uni, où il a divulgué des parties de l’évaluation des risques du MI5 concernant le retour de citoyens britanniques qui avaient cherché à rejoindre le groupe islamiste et a soutenu que Mme Begum constitue une «menace réelle et actuelle» pour la sécurité nationale. James Eadie QC, pour le ministère de l’Intérieur, a déclaré lors d’une audience à distance du tribunal que l’affaire visait à trouver un équilibre entre l’autorisation de Mme Begum, de Bethnal Green, dans l’est de Londres, certains «droits procéduraux» et la protection du public contre le terrorisme. Il a déclaré: «L’exposition du public à un risque accru de terrorisme n’est ni justifiable ni appropriée dans ce cas pour des raisons d’équité.» Amira Abase, 15 ans, très enceinte, Kadiza Sultana, 16 ans, et Shamima Begum, 15 ans, à l’aéroport de Gatwick en février 2015 (Photo: Metropolitan Police / PA) Sir James a ajouté qu’une évaluation par le MI5 de la menace à la sécurité nationale posée par des individus qui se sont «alignés» sur Daech «conclut, sans surprise, que les personnes liées au Royaume-Uni qui se rendent en Syrie pour s’aligner avec Daech représentent une menace sérieuse et crédible pour la sécurité nationale britannique». Mme Begum, qui avait 15 ans lorsqu’elle a quitté la Grande-Bretagne avec deux de ses camarades de classe en février 2015, a été retrouvée alors qu’elle était fortement enceinte de son troisième enfant dans un camp de réfugiés du nord de la Syrie en février de l’année dernière. Alors qu’elle vivait sous le régime de l’EI, elle avait épousé un combattant islamiste néerlandais. Aucun de ses trois enfants n’a survécu. En 2019, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Sajid Javid, a révoqué sa citoyenneté pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision était justifiée par le fait que Mme Begum avait également la citoyenneté Bangledeshi, mais les autorités du pays d’Asie du Sud ont depuis nié que ce soit le cas. Appel « juste et efficace » En juillet, la Cour d’appel a statué qu’elle devrait être autorisée à rentrer en Grande-Bretagne depuis le camp d’al-Roj dans le nord de la Syrie, déclarant que « la seule façon dont elle peut avoir un appel équitable et efficace est de être autorisé à entrer au Royaume-Uni pour [her case]». La Cour suprême examine si Mme Begum devrait être autorisée à retourner au Royaume-Uni pour faire appel de la privation de sa citoyenneté britannique et, si elle se voit refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni, si sa citoyenneté devrait être rétablie de toute façon. «Elle n’a pas de mauvaise volonté contre le Royaume-Uni». Lord Pannick QC, au nom de Mme Begum, a fait valoir dans des observations écrites que l’affaire contre elle n’était «rien de plus que le fait qu’elle s’était rendue en Syrie et« alignée sur l’EI »». Il a déclaré: «Il n’est pas allégué qu’elle a combattu, entraîné ou participé à des activités terroristes, ni qu’elle ait joué un rôle au sein de l’Etat islamique. On ne dit pas qu’elle a exprimé ou nourri une quelconque mauvaise volonté contre le Royaume-Uni. » Lord Pannick a ajouté que la Cour d’appel avait correctement décidé que Mme Begum devait être autorisée à entrer au Royaume-Uni pour «intenter un appel équitable et efficace.

