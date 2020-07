La marchandise Horizon Raw Materials comprend des vêtements, des bandes dessinées et plus encore

Cet été se révèle à la fois chargé et passionnant pour les Guerrilla Games. Le mois dernier, le studio a dévoilé Horizon Zero Dawn’s suite très attendue, Horizon interdit à l’Ouest. Le mois prochain, la première entrée de la franchise sera lancée sur PC. Mais Guerrilla et Sony ont aussi autre chose en préparation: une nouvelle marque de marchandise. Surnommée Horizon Raw Materials, la marchandise comprendra des vêtements, des bandes dessinées, de la musique et des jeux de table.

Insert Coin est responsable des vêtements de la marque. La première série de vêtements de la ligne Horizon Raw Materials comprend la Aloy 2.0: Cord Sherpa Jacket pour 95 $ USD, Focus: Beanie and Pin set pour 32 $ USD, et le Tremortusk: Striped Short Sleeve Tee au prix de 27 $ USD. Chaque pièce de vêtement est disponible en précommande maintenant via le site Web d’Insert Coin. Les produits commenceront à être expédiés en Australie, au Canada, en Europe (hors Russie), en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis à la mi-août.

Horizon Zero Dawn: le jeu de société relève également du parapluie Horizon Raw Materials. Quelques heures seulement après la mise en service de Kickstarter, l’objectif de financement de 200 000 $ a été atteint. Le projet est maintenant en voie d’achèvement et devrait être déployé plus tard cette année en novembre. Le développeur Steamforged Games prévoit de publier des packs d’extension supplémentaires en juillet 2021. Au prix de 360 ​​$ USD, le jeu de base est actuellement disponible en précommande jusqu’au 16 juillet 2020 à 16h00 HNP.

Titan Comics ‘ Horizon Zero Dawn la série comique fait également partie de la marque. La série se déroule après les événements du jeu original et suit le chasseur Carja connu sous le nom de Talanah. Les fans peuvent ramasser un numéro spécial lors de la journée de la bande dessinée gratuite le 22 juillet. Le numéro 1 sort au début du mois prochain le 5 août.

Enfin, les sorties musicales sont sur les cartes. Horizon Zero Dawn’s la bande originale de vinyle à 4 disques déjà vendue sera bientôt de retour en stock en 500 quantités limitées. Les précommandes sont déjà ouvertes pour le coffret en vinyle, qui coûte 62 $ USD. De plus, la chanson présentée dans Forbidden West’s La bande-annonce « Promise of the West » – est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

Horizon interdit à l’Ouest emmènera Aloy vers l’ouest sur la PS5 en 2021.

[Source: PlayStation Blog]