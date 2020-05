La malédiction du Black Pearl ‘est une grande aventure ternie par Lame, séquelles gonflées – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl

Où vous pouvez le diffuser: Disney +

Le Pitch: Hé, tu connais cette balade avec les pirates animatroniques? Et bien… et si quelqu’un en faisait un film? Et le film était vraiment bon et amusant, et bien meilleur qu’il n’aurait pu l’être?

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Quelle meilleure façon de naviguer en haute mer dans le confort de votre foyer qu’en revisitant le premier pirates des Caraïbes? Non seulement ce film vous transporte vers un autre endroit et un autre temps, mais il le fait de manière éblouissante et amusante. C’est la distraction parfaite de presque tout. Mais… évitez les suites.

Il est facile d’oublier à quel point c’est amusant pirates des Caraïbes le film est. Le film a engendré beaucoup trop de suites, et aucune d’entre elles n’est même parvenue à retrouver la magie de la foudre dans une bouteille du premier film. En conséquence, les suites ont terni un peu le premier film. Bien sûr, tous les films ont fait une tonne d’argent, mais l’argent n’est pas de qualité égale.

Si c’est la qualité que vous voulez, le premier film, Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl est la voie à suivre. Pour être clair, le film n’est pas entièrement original dans son tracé – il emprunte beaucoup à Star Wars: Un nouvel espoir, avec Orlando BloomWill Turner remplace Luke Skywalker, Keira KnightleyElizabeth Swann remplaçant la princesse Lea, et bien sûr, Johnny DeppLe capitaine Jack Sparrow est le Han Solo de la pièce. Mais Pirates mérite également beaucoup de crédit pour avoir trouvé un moyen de faire un film basé sur une promenade dans un parc à thème, si bien.

Je me souviens quand ce film a été annoncé pour la première fois, et je me souviens aussi du dédain snob que j’avais lors de l’annonce. « Un film basé sur un balade? » Je me moquais. « Tellement stupide! » Mais bon sang, les résultats parlent d’eux-mêmes. L’histoire implique un navire de pirates maudits et morts-vivants, et les personnages pris dans leur orbite. Au centre de tout cela se trouve Jack Sparrow de Depp, un personnage qui fonctionne si bien ici parce que, malgré une facturation élevée, il n’est pas vraiment le personnage principal. Encore une fois: il est le Han Solo. L’un des plus gros péchés que les suites ont fait a été d’essayer de tirer profit de la popularité de Depp en réalisant des films de suivi sur Jack.

Bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir, car, en toute honnêteté, Orlando Bloom est un peu idiot. Bien sûr, c’est un beau mec, mais il n’a pas assez de charisme pour porter une franchise. Le boisé de Bloom mis à part, pirates des Caraïbes est plein d’action merveilleuse, de comédie hilarante, de conception de production merveilleuse et d’une partition (via Klaus Badelt) qui vous donne envie de vous taper du pied. C’est amusant à l’ancienne, et Disney le poursuit depuis (si vous ne me croyez pas, rappelez-vous simplement que Disney a un film basé sur le Croisière dans la jungle sortie l’année prochaine).

