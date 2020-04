La malédiction des dieux morts reçoit la mise à jour du temple maudit

Focus Home Interactive a publié une toute nouvelle mise à jour pour Malédiction des dieux morts étant appelé Le Temple Maudit. Le Temple Maudit apporte quelques nouvelles façons de jouer au jeu, notamment les débuts des modes mortels de la malédiction éternelle. Il s’agit d’une série de « défis thématiques rejouables » avec des modificateurs spéciaux. Ceux-ci incluent un buff d’augmentation de vitesse constante, subissant moins de dégâts dans les ombres, jouant avec un affichage rétro, et plus encore. Mais rien n’est gratuit, car l’aspect maudit entre en jeu avec certains inconvénients contre lesquels vous devrez jouer. Vous aurez également le double du nombre de malédictions, plus de variété d’armes, quelques corrections de bugs et plus encore. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous avec une bande-annonce montrant la mise à jour.

Avec les modes de jeu Eternal Curse, redécouvrez le temple Jaguar et chaque exploration avec des règles et des parcours thématiques différents. De nouvelles façons de jouer, des défis créatifs et des thèmes imprévisibles sont disponibles à débloquer dans notre première mise à jour majeure pour La malédiction des dieux morts: le temple maudit. Nous avons aligné quelques modes amusants pour chaque niveau de difficulté Malédiction des dieux morts et nous sommes ravis de les partager avec la communauté! Entrez dans le Temple et affrontez un nouveau lot de malédictions: tournez-les à votre avantage, mais ne soyez pas trop gourmand. Le nouvel ensemble d’armes et de reliques maudites peut également vous aider dans votre quête pour vaincre l’avatar sombre du Jaguar. 2 nouvelles armes maudites:

+ Fulmination, rempart de la mort: la parade reflète les projectiles

Note de conception: nous introduisons des projectiles réfléchis avec cette arme! Selon les commentaires de la communauté, nous pouvons étendre ce mécanisme à plus d’armes ou même à la parade générique elle-même. + Annihilation, Arc de folie: les tirs parfaits explosent à l’impact dans une explosion sombre, infligeant des dégâts à TOUS les personnages autour 1 nouvelle arme régulière:

+ LeMat Grape Shot Revolver: Perfect Shots inflige des dégâts à toutes les cibles dans un cône derrière l’impact 2 nouvelles reliques maudites:

+ Codex maudit: + 50% aux dégâts de base de toutes les armes, + 50% à tous les dégâts subis

Note du développeur: la localisation pour d’autres langues que l’anglais et le français sera bientôt disponible! + Glyphe d’obscurité: niveau +1 sur les armes maudites

Note du développeur: la localisation pour d’autres langues que l’anglais et le français sera bientôt disponible!

