La Major League Soccer prolonge son moratoire sur le jeu jusqu’au 8 juin au moins

TORONTO – La Major League Soccer a prolongé sa suspension de jeu au moins jusqu’au 8 juin en raison de la pandémie mondiale, et des pourparlers sont déjà en cours sur une possible réduction des salaires des joueurs.

Dans le cas du Toronto FC, le 8 juin marque la mi-parcours du calendrier initial, avec 17 matchs de saison régulière au programme. Montréal devait jouer 14 matchs et Vancouver 15 avant le 8 juin.

La MLS a initialement annoncé une suspension de jeu de 30 jours le 12 mars – deux semaines après la saison régulière – en raison de l’épidémie de COVID-19. Une semaine plus tard, citant les lignes directrices des Centers for Disease Control and Prevention, il a prolongé son interruption de la saison avec une date de retour cible le 10 mai.

Plus tôt cette semaine, il a déclaré qu’un retour à la mi-mai était extrêmement improbable.

Vendredi, il a indiqué que la dernière décision de prolonger le moratoire sur les matches était basée « sur les dernières recommandations du gouvernement ».

La ligue affirme qu’elle continue d’explorer les options de programmation pour s’adapter à toute la saison, y compris repousser la Coupe MLS « en décembre ou plus tard ». La Coupe MLS de cette année était prévue pour le 7 novembre.

« Comme toutes les ligues, nous sommes en discussion avec nos joueurs sur les modifications de la rémunération des joueurs en raison de l’impact financier sur la ligue et nos clubs de la crise du COVID-19 », a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.

« Nous cherchons à travailler en collaboration avec la MLSPA (MLS Players Association) pour trouver une solution qui offre un filet de sécurité à tous les joueurs, la possibilité de gagner un salaire complet dans le scénario où tous les matchs sont joués avec des fans, et en particulier, offre une protection pour les joueurs à l’extrémité inférieure de l’échelle salariale. «

Une porte-parole de la MLSPA a refusé de commenter tout éventuel changement proposé aux salaires des joueurs.

Une source au courant des pourparlers, non autorisée à s’exprimer publiquement car les négociations ont été privées, a déclaré que la proposition de la ligue garantit aux joueurs 50% de leur salaire annuel si aucun autre match n’est joué cette saison. Le pourcentage de salaire augmenterait si plus de jeux étaient joués – combien dépendrait du nombre de jeux et s’ils étaient joués avant les fans.

Les joueurs gagnant moins de 100 000 $ US ne seraient pas affectés. Le salaire minimum pour les joueurs de l’alignement senior d’une équipe est de 81 375 $ cette année. Le minimum pour ceux qui sont sur la liste de réserve, généralement des joueurs plus jeunes, est de 63 547 $.

La ligue a également déclaré qu’elle ne mettrait pas les joueurs en congé.

La ligue et la MLSPA se sont entendues sur une nouvelle convention collective en février, mais celle-ci n’a pas encore été ratifiée.

Les joueurs de Toronto ont déjà abandonné une partie de leur salaire au fonds Team Toronto, qui aide les travailleurs à temps partiel et saisonniers du club touchés par la fermeture.

Le commissaire Don Garber a déclaré que lorsque le jeu reprendra, il le fera probablement dans des stades vides. Garber a déclaré à ESPN que la ligue examinait le « concept d’un tournoi » à différents endroits avant de commencer la saison régulière.

La reprise de la saison se fera probablement avant les stands vides. « Nous les appelons des jeux de studio MLS », a déclaré Garber.

La ligue dispose d’une certaine marge de manœuvre pour la planification, car elle a organisé la Coupe MLS en décembre de 2012 à 2018 avant de couper les séries éliminatoires l’année dernière en changeant les tours précédents en matchs à élimination directe à partir d’un format à deux jambes.

Le match de championnat a eu lieu le 10 novembre de l’année dernière. La Coupe MLS de cette année était prévue pour le 7 novembre.