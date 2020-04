La Major League Soccer prolonge le moratoire sur la formation des équipes jusqu’au 15 mai

La Major League Soccer a prolongé son moratoire sur la formation des équipes jusqu’au 15 mai.

Cette décision n’est pas une surprise étant donné que la ligue, le 17 avril, a prolongé sa suspension de jeu au moins le 8 juin en raison de la pandémie mondiale.

La MLS a initialement annoncé une suspension de jeu de 30 jours le 12 mars – deux semaines après la saison régulière – en raison de l’épidémie de COVID-19. Une semaine plus tard, citant les lignes directrices des Centers for Disease Control and Prevention, il a prolongé son interruption de la saison avec une date de retour cible le 10 mai.

La semaine dernière, il a prolongé son hiatus jusqu’en juin, sur la base «des dernières orientations gouvernementales».

La ligue affirme qu’elle continue d’explorer des options de programmation pour s’adapter à toute la saison, y compris repousser la Coupe MLS « en décembre ou plus tard ». La Coupe MLS de cette année était prévue pour le 7 novembre.

En vertu du moratoire sur l’entraînement de la ligue, les installations de l’équipe restent fermées à tous les joueurs et au personnel, à l’exception des joueurs nécessitant un traitement médical ou une rééducation, sous la direction du personnel médical de l’équipe, qui ne peuvent pas être effectués à domicile,

Les joueurs devraient rester dans le marché respectif de chaque club, bien que la ligue continue à examiner les demandes individuelles des joueurs de déménager sur un autre marché en voiture.