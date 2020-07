‘La maison forte’ termine sa première édition avec une moyenne remarquable de 19% de part

Telecinco met fin à ‘La casa fuerte’, un expérience d’été qui a plus que répondu aux attentes avec lequel il a été publié en juin. Après l’annulation de la deuxième édition de «GH Duo», Mediaset Espagne a été contraint d’avancer «Survivors 2020» sur le calendrier télévisuel pour couvrir son offre de divertissement. L’avance a laissé un écart au début de l’été qui serait compensé par l’émission d’Euro 2020, qui à son tour augmentation des investissements au deuxième trimestre de l’année et ont rendu leur coexistence avec un autre grand format impossible.

Jorge Javier et Sonsoles Ónega, présentateurs des galas de ‘La casa fuerte’

Cependant, le le coronavirus a plongé tout le monde dans une pandémie et le championnat de football a été annulé, laissant à nouveau un vide dans le grill Telecinco. La chaîne a décidé de faire confiance à Bulldog TV, le même producteur de «Survivors», pour développer une nouvelle émission avec laquelle prolonger le succès de sa programmation jusque tard dans l’été. Donc c’est né «La maison forte», un format 100% original qui s’est démarqué pour ne pas avoir les expulsions habituelles des émissions de téléréalité.

Telecinco a opté pour deux émissions hebdomadaires du même contenu, au lieu d’appeler l’une « gala » et l’autre « débat ». Jorge Javier Vázquez et Sonsoles Ónega ont alterné en tant que présentateurs du programme tandis que Nuria Marín est devenue le bras droit des concurrents. Après environ 40 jours, « La maison forte » conclut avec une moyenne de 19% de part et 1905000 téléspectateurs et se vante d’avoir mené dix de ses douze tranches. Il est supérieur à la moyenne de la chaîne en juin (15,4%) et juillet (14,9%, au moment de la publication de cette analyse).



Plus de force le jeudi

Auditions de « The Strong House » à Telecinco Gala No. Date Spectateurs Compartir une J 06/11/2020 2.124.000 22,3% deux D 14/06/2020 2 014 000 16,6% 3 J 18/06/2020 2 084 000 21,6% 4 D 21/06/2020 1 732 000 15,3% 5 J 25/06/2020 2 364 000 24,0% 6 D 28/06/2020 1,747,000 16,0% 7 J 02/07/2020 1 814 000 19,8% 8 D 05/07/2020 1 599 000 15,6% 9 J 09/07/2020 1 933 000 21,1% dix D 07/12/2020 1 615 000 16,6% Onze J 16/07/2020 1 917 000 20,8% 12 D 07/19/2020 1.912.000 19,1% Moitié Juin Juillet 1 905 000 19,0%

«La maison forte» a compté sur deux galas hebdomadaires de contenu similaire: Dans chacun d’eux, des agressions ont été résolues entre les « assaillants » vivant dans le jardin et les « résidents » qui vivaient à l’intérieur de la maison et ont accumulé de l’argent lors des tests. Cependant, les galas du jeudi présentés par Jorge Javier Vázquez se sont démarqués, en partie parce que le téléspectateur a la routine créée de consommer le « plat principal » jeudi soir, en partie parce que la livraison du dimanche n’a pas été divisée avec une précédente, ce qui épaissit les données de partage lors du comptage des audiences.

Le maximum de la saison correspond au Gala 5 de l’émission, qui a réuni 2364000 téléspectateurs et 24% de part d’écran le jeudi 25 juin. C’est le soir où Fani Carbajo a découvert que sa propre famille l’accusait à l’étranger d’avoir pratiqué la prostitution. De l’autre côté de la médaille, deux galas du dimanche distribuent les minimums de saison: Gala 4 a marqué une part minimale (15,3%) et Gala 8, un minimum de téléspectateurs (1 599 000). Ce dernier, contrairement au premier, a réussi à mener la compétition.



Leader dans dix de ses douze numéros

Leticia Sabater et Yola Berrocal, gagnantes de «La casa fuerte»

Tout au long de son parcours, la série télé-réalité Mediaset a affronté l’offre cinématographique dans La 1 et Antena 3, «Cauchemar dans la cuisine» et le cinéma du dimanche à laSexta et «La liste noire» et «Cuarto millénaire» à Cuatro. La concurrence a été constante à quelques exceptions près, puisqu’en juillet le cinéma du jeudi de La 1 a été remplacé par la fiction américaine «This Is Us» sans pouvoir retracer ses audiences. En parallèle, la série de Four a remplacé la 15e saison de «Criminal Minds».

Ainsi les choses, «La maison forte» a mené dans dix de ses douze émissions. Le premier des galas dans lequel il n’est pas imposé coïncide avec le minimum en part, c’est-à-dire avec le Gala 4. Il a succombé à « The Equalizer 2 » dans La 1, qui a obtenu une part de 15,4% et 2 262 000 spectateurs. L’autre problème qui Il n’a pas dirigé le Gala 10 du dimanche 12 juillet, qui a coïncidé avec la couverture de TVE et laSexta sur les élections régionales en Galice et au Pays Basque.. Cependant, la victoire a été remportée par «El peliculón» d’Antena 3, qui avec «Mechanic: Resurrection» a obtenu une part de 15,7% et 2 122 000 téléspectateurs et a été le leader du créneau de la compétition directe.