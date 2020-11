La Macédoine du Nord, dernier adversaire du Championnat d’Europe de l’Autriche

L’équipe nationale autrichienne a connu son premier adversaire lors de la finale du Championnat d’Europe l’année prochaine depuis jeudi soir. La Macédoine du Nord s’est qualifiée pour un tournoi majeur pour la première fois jeudi soir après un 1-0 (0-0) en finale des barrages contre la Géorgie à Tbilissi.

La vieille star Goran Pandev a inscrit le seul but du match à la 56e minute devant des tribunes vides.

La Macédoine du Nord affrontera l’Autriche, les Pays-Bas et l’Ukraine dans le groupe C aux Championnats d’Europe. Le premier match sera joué par Pandev and Co. selon le tirage au sort du 13 juin à Bucarest contre la sélection ÖFB.

L’Autriche à l’Euro 2020: les adversaires en phase de groupes

Le groupe C en un coup d’œil: