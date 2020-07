La lutte continue pour trois millions oubliés, exclus de l’aide gouvernementale aux coronavirus

Les militants affirment qu’ils «redoubleront d’efforts» pour s’assurer que les plus de trois millions de citoyens britanniques qui n’ont pas reçu un sou du programme de soutien de plusieurs milliards de livres du gouvernement Covid-19 soient «sauvés de la ruine financière». Le chancelier Rishi Sunak a livré un coup dévastateur pour les groupes de pression la semaine dernière après avoir rejeté leurs appels à aider les exclus des plans de sauvetage des coronavirus. Les militants s’étaient rendus à Downing Street pour présenter une pétition contenant des centaines de milliers de signatures dans le but de souligner le sort de nombreuses familles qui, disent-ils, ont été laissées sans ressources et abandonnées par l’État. payés pour rester à la maison et les entreprises se voient offrir 1000 £ pour chaque employé en congé qu’elles ramènent au travail, des millions de personnes sont privées de revenu depuis plus de 100 jours et luttent pour survivre.La newsletter a coupé le bruit Royaume-Uni, le groupe de campagne qui a remis la pétition au numéro 10 aux côtés de la députée Caroline Lucas et du journaliste Martin Lewis, a déclaré qu’il envisagerait une action en justice contre le gouvernement (Photo: Stefan Rousseau / PA Wire) Gina Broadhurst, cofondatrice de Forgotten Ltd, l’un des groupes de campagne mis en place pour aider les entreprises laissées sans soutien de l’État, a déclaré à i: «Nos membres ont dépensé leurs économies, vendant leurs maisons, leurs voitures et s’endettant de plus en plus sur les cartes de crédit pour se débrouiller. «Certains ont eu recours au financement participatif pour nourrir leurs enfants. C’est très sombre et très triste. Lire la suite Rishi Sunak dit non aux appels à l’aide pour les 3 millions de travailleurs indépendants « exclus »: « Je pleure à la peur d’une lourde dette » Les personnes actuellement exclues du programme de soutien Covid-19 du gouvernement comprennent les personnes entre deux emplois ou qui ont commencé emplois après le 19 mars, les nouveaux indépendants, les travailleurs indépendants avec des bénéfices faibles ou supérieurs à 50000 £, les nouveaux parents en congé parental, les travailleurs sous contrat à court terme indépendant PAYE et les administrateurs de petites sociétés à responsabilité limitée.Emma Kiernan, qui a Je suis au chômage depuis le 2 mars et est tombé entre les mailles du filet de l’aide gouvernementale, m’a dit: «D’avril à juillet, j’ai dû emprunter de l’argent à ma famille pour survivre. Tous les achats dont j’avais besoin, ils ont dû payer. Je n’ai pas pu payer ma facture de téléphone pendant quelques mois et j’étais sur le point d’être coupée, alors j’ai dû emprunter de l’argent pour cela aussi. Je suis également extrêmement en retard avec mon loyer. »Ressentant la tension, elle a ajouté:« J’ai honte de devoir constamment demander de l’aide à ma famille. Je me suis retrouvé sans le sou, très endetté et tout en étant enceinte de six mois. Le stress et les dommages que cela me cause sont astronomiques et je dois demander de l’aide pour ma santé mentale. «Je me sens complètement abandonné par le gouvernement. En savoir plus Mini-budget de Rishi Sunak: Les 3 millions de travailleurs indépendants « exclus » en colère que leurs appels à l’aide aient été ignorés Excluded UK, le groupe de campagne qui a remis la pétition au numéro 10 aux côtés de la députée Caroline Lucas et du journaliste Martin Lewis, a déclaré qu’ils le feraient envisager une action en justice contre le gouvernement si cela devenait nécessaire. Rachel Flower, s’exprimant au nom du Royaume-Uni exclu, a déclaré: «Nous laisserons le groupe parlementaire multipartite, qui nous a aidés, poursuivre son travail pour le moment, mais nous prendrons la justice action si nécessaire. Nous n’allons pas simplement partir. »M. Lewis a déclaré:« Ceux qui perdront leurs moyens de subsistance doivent être sauvés par le gouvernement. Le chancelier continue de proposer de nouveaux schémas et de nouveaux paquets financiers et quand il le fait, les personnes qui ont été exclues doivent être en tête de la file d’attente. «Nous ne pouvons plus les oublier. J’ai été en larmes à plusieurs reprises en rencontrant certaines de ces personnes touchées et en écoutant leurs histoires. »La pétition présentée la semaine dernière a reçu le soutien de 220 députés de tous les partis politiques. Le Trésor a déclaré dans un communiqué:« Nous continuerons à nous adapter. notre soutien d’une manière qui permet aux gens de retourner travailler en toute sécurité, en protégeant l’économie et les moyens de subsistance des gens partout au pays. Emma Kiernan: « J’ai dû emprunter de l’argent pour survivre » J’ai quitté mon emploi de plus de cinq ans le 22 février et j’ai commencé mon nouvel emploi le 2 mars, mais après avoir travaillé pendant une semaine, je suis tombée malade avec un présumé Covid-19. Je me suis isolé pendant deux semaines, mais après un voyage à A&E, on m’a dit de m’isoler pendant 14 jours au moins. Le verrouillage s’est installé et mon nouvel employeur m’a dit qu’il allait mettre le plus de personnes possible à pied mais, malheureusement, je serais licencié. J’avais raté la date de départ des qualifications pour un congé de deux jours. Comme j’avais étudié un diplôme à temps partiel, je n’étais pas non plus admissible au crédit universel, j’ai donc dû prendre la décision d’abandonner mes études pour recevoir de l’aide. J’ai finalement pu faire une demande de crédit universel le 5 juin. D’avril à juillet, j’ai dû emprunter de l’argent pour survivre. Je suis en retard sur mon loyer mais, heureusement, mon propriétaire a été très compréhensif. J’ai finalement reçu le paiement du crédit universel à la fin de la semaine dernière, un total de 640 £, ce qui ne couvre même pas mon loyer. Jamais de ma vie je n’ai trouvé si difficile de survivre financièrement. J’ai l’impression d’être dans un énorme trou dont il faudra au moins un an pour en sortir, sinon plus. Je n’ai pas demandé que cela m’arrive. J’étudiais pour améliorer mes perspectives et j’ai déménagé car l’ancien portait atteinte à ma santé mentale et physique. Pour aggraver les choses, mon partenaire et moi nous sommes également séparés. J’ai eu 31 ans en mai et j’ai travaillé dans le droit sans aucune interruption depuis l’âge de 17 ans, en payant solidement les impôts au cours des 14 dernières années. Je me retrouve maintenant sans le sou, très endettée et tout en étant enceinte de six mois. Mon bébé naîtra d’une mère qui aura du mal à subvenir à ses besoins. Je ne pourrai pas lui donner le départ que je voulais.

