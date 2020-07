La loi sur la sécurité de Hong Kong peut générer des problèmes pour les entreprises, les entreprises de technologie et de médias sociaux étant concernées

Un peu plus de deux semaines après sa promulgation, la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong – un ensemble de mesures léninistes conçues à Pékin et fixées au sommet d’un système juridique jusqu’alors admiré pour son respect des droits individuels – est de plus en plus importante sur le territoire. En réponse, le 14 juillet, le président Donald Trump a signé la loi sur l’autonomie de Hong Kong. Cela autorise des sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans «l’extinction de la liberté de Hong Kong», ainsi que des sociétés financières qui font sciemment des affaires avec elles. Il a également statué que Hong Kong n’était pas une entité économique distincte justifiant un traitement différent du reste de la Chine.La loi accentuera les différences entre l’Amérique et la Chine et donnera aux suzerains du Parti communiste de Hong Kong une excuse pour une ingérence étrangère divine dans tous les coins du territoire. la vie. Ils espionnent déjà les ennemis dans de nombreux endroits. Ils ont dénoncé la tenue récente d’élections primaires informelles, au cours desquelles 610 000 Hongkongais ont aidé à choisir des candidats présentés par des partis anti-établissement pour les élections au Conseil législatif, ou Legco, en septembre. Ils ont accusé ceux qui ont mené l’exercice d’abriter des «mauvaises intentions», y compris l’utilisation de Hong Kong comme base de «subversion» et d ‘«infiltration» étrangère. Celles-ci concernent des crimes qui, avec la sédition et le terrorisme, sont couverts par la loi sur la sécurité. Le mantra des types d’établissement est que cette loi travaille à «stabiliser» Hong Kong. Ils signifient qu’en limitant les conflits politiques et civils, la ville revient maintenant à son rôle séculaire de centre d’affaires. Les responsables soulignent comment l’indice Hang Seng a bondi après la promulgation de la loi le 30 juin. Depuis lors, notent-ils, la rotation quotidienne des marchés boursiers a été la plus élevée en plus de deux ans.La lettre d’information a coupé le bruit Pas comme d’habitude À Hong Kong, les entreprises du continent ont accès à des devises fortes, libres des contrôles de capitaux qui les enchaînent à la maison (Photo: Anthony Wallace / AFP / Getty) Il n’est pas surprenant qu’ils utilisent de tels indicateurs. Les intérêts commerciaux sont profondément ancrés dans les structures politiques de Hong Kong – encore plus aujourd’hui qu’à l’époque coloniale britannique. La loi fondamentale, la mini-constitution adoptée par Hong Kong lors de sa remise en 1997 à la Chine, donne aux entreprises une grande part des voix au sein du comité de 1 200 membres qui choisit le directeur général. Près de la moitié des sièges de Legco sont des circonscriptions «fonctionnelles» réservées à des intérêts commerciaux et autres intérêts spéciaux. L’organe consultatif du directeur général, le Conseil exécutif, regorge de représentants du monde des affaires et de la finance. Depuis que la Chine a pris le contrôle de la ville, les hommes d’affaires ont eu de bonnes raisons de parler de ses perspectives. Le territoire a continué d’être un intermédiaire essentiel entre la Chine et le monde. À Hong Kong, les entreprises du continent ont accès à des devises fortes, libres des contrôles de capitaux qui les enchaînent chez elles. Les investisseurs internationaux ont bénéficié des solides systèmes juridiques, monétaires et réglementaires de Hong Kong. La position de Hong Kong en tant que principale puissance financière internationale d’Asie est restée pratiquement inattaquable. Son abondance d’expertise financière, juridique, comptable et autre a encouragé plus de 1 500 entreprises à installer leur siège régional dans la ville. En savoir plus Le durcissement de l’attitude envers la Chine montre que la politique étrangère post-Brexit ne concerne pas le commerce à n’importe quel prix Il est frappant de constater que ni les troubles de l’année dernière ni la pandémie de cette année n’ont entamé la prééminence de Hong Kong. En novembre, Alibaba a levé près de 13 milliards de dollars (10,3 milliards de livres sterling) sur une cotation secondaire à Hong Kong. jd.com, un autre géant du commerce électronique, a suivi le mois dernier, levant 3,9 milliards de dollars. Les fonctionnaires et les dirigeants financiers parlent d’une aubaine à venir. Hong Kong est bénéficiaire à cet égard des tensions sino-américaines. Entre autres, les mesures américaines de resserrement des procédures d’audit rendent les inscriptions à New York plus difficiles pour les entreprises chinoises, mais les affaires sont également une source de tensions sociales. Oui, la finance et les services connexes restent compétitifs à l’échelle mondiale, représentant environ un quart de l’économie. Mais la finance emploie relativement peu de personnes par rapport à des services moins compétitifs, et fait grimper les prix pour tout le monde sur le territoire. En l’absence d’autres secteurs dynamiques, les prix de l’immobilier se sont déséquilibrés avec les revenus de la plupart des Hongkongais. Les efforts du gouvernement pour promouvoir la haute technologie, les arts, le tourisme médical et même le commerce du vin ont produit peu. Pendant le temps qu’il a fallu à Alibaba, jd.com et une douzaine d’autres start-ups chinoises pour émerger en tant que géants, aucune nouvelle société de Hong Kong n’a réalisé la même chose. Géants de la propriété À long terme, la loi sur la sécurité introduit une nouvelle dimension potentiellement inquiétante le lien entre les affaires et la politique (Photo: Anthony Kwan / Getty) C’est une conséquence des liens étroits du gouvernement avec les entreprises. Presque tous les grands secteurs d’activité sont entre les mains de l’un ou l’autre des rares conglomérats immobiliers établis de la ville. Ceux-ci étouffent la concurrence et maintiennent le coût de la propriété (le plus cher du monde) et des autres services de base à un niveau prohibitif. Le gouvernement aurait dû, il y a des années, briser la domination de ces groupes familiaux. Et il aurait dû faire beaucoup plus pour construire de nouveaux logements sociaux. Au lieu de cela, écrit Simon Cartledge pour Gavekal Dragonomics, un cabinet de conseil, parce que ces entreprises sont surreprésentées au sein du gouvernement, «le plus grand frein à la prise de risque et à l’esprit d’entreprise de Hong Kong – ses coûts élevés, en particulier pour l’immobilier – ne peut pas être résolu. C’est pourquoi il est peu probable que le message de retour aux affaires trouve un écho auprès des Hongkongais ordinaires. La loi sur la sécurité, quant à elle, peut générer des problèmes pour les entreprises. Certes, de nombreux dirigeants se disent convaincus que les troubles de la rue à l’échelle de l’année dernière ont peu de chances de se reproduire et que le marché boursier continuera de prospérer. De nombreuses entreprises locales disent soutenir la nouvelle loi. Mais certains n’osent pas exprimer leur anxiété. Une nouvelle enquête auprès des membres de la Chambre de commerce américaine est révélatrice: 76 pour cent des répondants se sont dits assez ou extrêmement préoccupés par la législation. Lire la suite Déclaration commune: l’histoire du Royaume-Uni à Hong Kong expliquée et ce qu’elle garantit alors que Boris Johnson accuse la Chine de violation «grave» En privé, les inquiétudes sont plus largement exprimées. Hong Kong est un leader mondial de l’arbitrage commercial, un créneau que le gouvernement a activement promu. Pourtant, des experts de premier plan dans ce domaine craignent que les clients avec des contreparties continentales pensent, même de manière irrationnelle, que la loi porte atteinte à l’impartialité de Hong Kong et stipule un siège pour d’éventuels litiges autres que Hong Kong. Singapour recrute vigoureusement des avocats d’arbitrage à Hong Kong et les entreprises de médias étrangères sont également alarmées. La loi impose une gestion renforcée de ceux-ci et permet la saisie ou l’interception de leurs communications. Cette semaine, le New York Times a annoncé qu’il déménagerait ses opérations numériques, environ un tiers de son personnel de Hong Kong, en Corée du Sud. Les entreprises de technologie et de médias sociaux ont les plus grandes inquiétudes. La loi exige qu’ils retirent du matériel en violation de la sécurité nationale ou fournissent les informations sur les utilisateurs exigées par la police enquêtant sur les affaires de sécurité nationale. L’inquiétude d’avoir à faire cela a conduit Facebook, Twitter et d’autres à suspendre tout examen des demandes du gouvernement. Les fournisseurs de services cloud, notamment Amazon, Google et Microsoft, sont également sous pression pour accepter les demandes des régulateurs concernant les dossiers bancaires des clients. Eux aussi stagnent, mais cela ne peut être qu’un palliatif. Si les dirigeants ne doivent pas faire face à des amendes ou à des peines de prison, les entreprises doivent se conformer ou partir. La loi sur l’autonomie de Hong Kong ne fait qu’aiguiser leur dilemme. Aider l’Amérique à appliquer des sanctions violerait la loi sur la sécurité. Ne pas le faire entraînerait des sanctions américaines. Tout comme il voudrait rassurer les entreprises, le gouvernement ne le fait pas. The Economist a demandé au secrétaire au commerce, Edward Yau, quelles mesures seraient prises contre les médias en vertu de la loi sur la sécurité. Il n’a offert aucun détail. Peut-être que les responsables locaux sont autant ignorants des intentions spécifiques du gouvernement central que quiconque. Interrogé sur le point de savoir si le départ de Google, Facebook et Twitter constituerait pour lui une mauvaise journée au bureau, M. Yau a déclaré qu’avec le temps, la situation deviendrait plus claire pour les entreprises de technologie lorsque les tribunaux rendraient des décisions liées à la loi sur la sécurité. Il a ajouté qu’il n’appartenait pas à un gouvernement léger de choisir les secteurs commerciaux qui devraient prospérer et ceux qui devraient échouer. Pourtant, la promotion de la technologie est l’une des priorités du gouvernement, tandis que la menace pour le secteur est à l’opposé de la légèreté.À long terme, la loi sur la sécurité introduit une dimension nouvelle et potentiellement inquiétante dans le lien entre les entreprises et la politique. En vertu de celui-ci, Luo Huining, le chef du bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong, a été nommé commissaire pour «conseiller» sur la sécurité nationale. Mais il supervise également un portefeuille secret d’investissements à Hong Kong englobant plus de 300 propriétés et le plus grand libraire et éditeur.Si vous pensez que l’organisme anti-corruption de Hong Kong, qui rend compte au directeur général, n’aurait aucun scrupule à aller dur après des irrégularités. au sein de cet empire contrôlé par le Parti communiste, détrompez-vous. M. Luo est l’un des hommes les plus puissants de Chine. Carrie Lam, la directrice générale, est en train de devenir juste un autre maire d’une petite ville. © 2020 L’ÉCONOMISTE

