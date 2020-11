La liste et le format des qualifications fermées de l’Epic League sont définis

in

Image via des événements épiques

Le qualificatif fermé de la ligue épique est terminé, avec trois nouveaux Dota 2 équipes jetées dans le mélange dans un ensemble de quatre groupes qui décideront quelles équipes se qualifieront pour les éliminatoires.

Tempo Esports et EXTREMUM ont tous deux gagné une place dans les éliminatoires fermés en prenant les premières places des qualifications ouvertes plus tôt dans la journée, mais Nemiga Gaming s’est faufilé après la fin de l’événement.

Cyber ​​Legacy, l’une des 14 équipes originales qui a reçu une invitation aux qualifications fermées, s’est retirée de l’événement, bien qu’aucune raison spécifique n’ait été donnée. Nemiga, ayant terminé troisième des qualifications ouvertes, a été appelé pour les remplacer.

⚔️ Voici les groupes pour les qualifications fermées #EPICLeague! Lors de la première étape, les équipes joueront en quatre groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe iront aux éliminatoires. Les vainqueurs des play-offs accèderont à la phase de groupes de la première division avec une cagnotte de 500 000 $! pic.twitter.com/8RFRxRZecZ – EPICENTER (@epicentergg) 31 octobre 2020

Lorsque les qualifications fermées commenceront le 3 novembre, les 16 équipes seront divisées en quatre groupes de quatre avec des crochets de style à double élimination. Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront en séries éliminatoires, avec un total de huit équipes.

Les deux équipes qui sortent de leur tranche éliminatoire seront instantanément ajoutées à la formation Epic League Division One avec des joueurs comme Team Secret, OG et Team Liquid, et un prize pool total de 500000 $.

Il y aura également une division deux en cours pour l’événement, mais aucun détail sur les équipes qui seront incluses dans cette liste n’a encore été donné.