La liste des animés la plus attendue de 2020 à venir ce printemps. Voici ce que nous avons là-dessus.

Eh bien, la saison des anime approche à grands pas. Beaucoup d’animes sont sur le point de sortir ce printemps 2020. Différents spectacles que la plupart des fans prévoyaient sortir bientôt, et une grande partie d’entre eux sera sur le segment initial avec peu de prévu pour plus tard.

Maou Gakuin no Futekigousha

Maou Gakuin no Futekigousha sortira le 4 juillet 2020. Cet anime est parmi les plus récents à être adopté. L’anime est autrement appelé The Misfit of Demon King Academy. Il raconte une histoire fascinante, et les fans ne pouvaient pas se contenter de son ajustement.

Muhyo à Roujii no Mahouritsu Soudan Jimusho Saison 2

Muhyo to Roujii no Mahouritsu Soudan Jimusho Season 2 sortira le 7 juillet 2020. L’anime s’appelle autrement Muhyo and Roji’s Bureau of Supernatural Investigation et reviendra pour sa prochaine saison. Le nombre total de scènes n’a pas été découvert jusqu’à présent, mais il figurera sur la liste des anime de l’été 2020

Gibiate

Gibiate sortira le 8 juillet 2020. En tant qu’anime spic and span pour la saison, Gibiate se déroulera pour sa première saison qui n’a pas encore donné un nombre complet de scènes à ajuster. Donc, ça pourrait être de 12 à 24 saisons.

Bon prétendant

Great Pretender sortira le 9 juillet 2020. C’est un autre des originaux de Netflix, et Netflix Japan a déclaré qu’il déchargerait des scènes en grappes plutôt que scène par scène. L’anime est réservé pour sa première saison qui aura un total de 23 épisodes, donc ils seront tous publiés une fois comme un aspect important de l’adhésion à Netflix.

Uzaki-chan wa Asobitai

Uzaki-chan wa Asobitai sortira le 10 juillet 2020. L’anime provoquera son introduction pour sa première saison, et la plupart des fans attendaient que sa date de sortie soit annoncée, et maintenant il ne reste plus qu’un mois. Le nombre total de scènes pour la première saison n’a pas encore été confirmé. Cependant, ce sera probablement 12 ou 13, simplement comme des animes différents.

Peter Grill à Kenja no Jikan

Peter Grill à Kenja no Jikan sortira le 11 juillet 2020. Cet anime fera son introduction également pour la saison été 2020 et raconte l’histoire de Peter Grill, l’homme le plus ancré de la planète.

Kanojo, Okarishimasu

Kanojo, Okarishimasu sortira le 11 juillet 2020. Il s’agit d’un spectacle à couper le souffle et se déroulera également pour sa première saison. Il rencontrera donc différents animés qui feront leur introduction pour la saison animée de l’été 2020.

Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Partie 2

Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Part 2 sortira le 12 juillet 2020. L’anime se poursuivra là où le segment initial s’est arrêté au printemps 2020.

Monster Musume no Oisha-san

Monster Musume no Oisha-san sortira le 12 juillet 2020. Ce sera une autre partie de l’arrangement de Monter Musume et racontera les récits du Dr Glenn et de son établissement clinique dans la ville de Lindworm.

Re: Zero Kara Hajimeru Isekani Seikatsu Saison 2

La deuxième saison de Re: Zero a été retardée de sa date de sortie prévue unique à juillet 2020. La date de sortie spécifique n’a pas encore été publiée jusqu’à présent; cependant, il a été affirmé que l’anime ferait partie de la saison été 2020.

Décadence

Deca-Dence sortira en juillet 2020. Cet anime fera son introduction sur la liste des anime de l’été 2020 et la date de sortie spécifique n’a pas encore été découverte jusqu’à présent. Nous attendons donc pour l’instant des rapports supplémentaires sur cette question. Le genre d’anime se concentre sur le monde dystopique et garantit une intrigue fascinante et sera livré par NUT Studios.

No Guns Life Saison 2

No Guns Life Season 2 sortira en juillet 2020. Après le run actif de sa première saison. L’anime reviendra pour sa saison 2 pour la liste des anime de l’été 2020. La date de sortie spécifique n’a pas encore été publiée en temps voulu, car jusqu’à présent, nous attendons de nouveau des rapports supplémentaires sur la saison 2 de l’anime.

Le dieu du lycée

The God Of High School sortira en juillet 2o2o. Venant comme l’un des originaux de Crunchyroll, l’ajustement d’anime de God Of High School a été signalé avec d’autres anime à succès comme Tower of God, qui est encore continu. La date de sortie spécifique n’est pas découverte, et nous attendons avec impatience de nouvelles mises à jour sur le plan de l’anime.

La saison Anime Summer 2020 se déroulera de juillet 2020 et se terminera en septembre 2020. Il s’agit donc de la première liste, car tous les animes répertoriés ici ne concernent que le mois de juillet. En raison de COVID-19, nous ne savons pas comment les choses pourraient se passer d’ici. Ainsi, dès que d’autres mises à jour seront effectuées, nous vous informerons immédiatement. Jusqu’à ce que vous restiez en sécurité.