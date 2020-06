La liste Amazon PS5 était une «  erreur  », confirme un représentant d’Amazon UK

Hier, quelques listes pour la PlayStation 5 ont été mises en ligne sur la vitrine d’Amazon UK. Les pages ont marqué le prix de la console de nouvelle génération à 599,99 £, soit plus de 680 $ USD. Il s’agissait clairement de listes d’espaces réservés, mais certaines personnes en ligne ont toujours exprimé des préoccupations concernant les prix qui pourraient sonner. Amazon UK lui-même a officiellement dissipé ces inquiétudes. Comme prévu, les listes étaient «une erreur».

Un représentant des relations publiques pour le détaillant en ligne a partagé une déclaration de clarification avec IGN, notant que les listes PlayStation de 1 To et 2 To ne servaient guère plus que «un produit factice avec un prix factice». En règle générale, Amazon créera ces listes factices avant les grands événements où des informations concrètes sont susceptibles d’apparaître. Une telle décision permet au détaillant de simplement remplir les détails précis de manière plus rapide, a expliqué IGN.

Cela s’applique évidemment à la multitude de listes de jeux de nouvelle génération qui ont également été trouvées sur Amazon UK. Ces pages coûtaient une série de titres sans nom d’une grande variété d’éditeurs au prix de 69,99 £, 10 £ de plus que le coût des jeux de cette génération. Il est intéressant de noter que ces dépôts ont été spécifiquement appelés «listes factices» sur leurs pages respectives.

On ne sait pas si Sony partagera le coût de sa nouvelle console lors de l’événement PS5 d’aujourd’hui, qui sera mis en ligne à 13 h 00 HNP. Cependant, il ne faut probablement pas s’attendre à des détails de cette nature. Après tout, le livestream est commercialisé comme celui qui se concentrera principalement sur les jeux.

Selon une récente présentation des résultats financiers, la PlayStation 5 reste sur la bonne voie pour sa sortie prévue pour les vacances 2020. Cette même présentation a vu Sony confirmer que, malgré le coronavirus, aucun «problème majeur» n’avait été rencontré en matière de développement logiciel.

[Source: IGN]