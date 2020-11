La liste 2020 de Mozilla des technologies effrayantes, Google Photos et d’autres nouvelles technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du jeudi 12 novembre 2020.

1. La liste des technologies effrayantes de Mozilla s’allonge

Le guide de l’acheteur annuel * Confidentialité Non inclus de Mozilla a atteint sa quatrième édition et pour les appareils technologiques, les choses… empirent? Sorte de?

Le guide de Mozilla publié avant le Black Friday, nous donne un aperçu de 136 produits, mélangeant des produits sûrs, sécurisés et privés avec des produits qui pourraient vous surprendre par le peu de confidentialité qui y règne.

L’équipe de Mozilla continue de proposer des guides détaillés sur les appareils courants, et dispose de leur utile sondage Creep-O-Meter sur les appareils, allant de «Not Creepy» à «Super Creepy», qui malheureusement de nombreux produits sont encore.

37 produits de la liste portaient une étiquette d’avertissement «* Confidentialité non incluse», mais une bonne nouvelle: 22 produits ont reçu le prix «Best Of» pour leurs bonnes pratiques en matière de confidentialité et de sécurité – ne pas vous vendre, obtenir les bases et plus encore détails avancés à droite.

Nouveauté cette année: une section sur les produits utilisant l’intelligence artificielle pour prendre des décisions sur les consommateurs.

«Les cadeaux de Noël deviennent chaque année« plus intelligents »: des montres qui collectent de plus en plus de données sur la santé, aux drones avec GPS, en passant par les caméras de sécurité à domicile connectées au cloud», a déclaré Ashley Boyd, vice-président du plaidoyer de Mozilla.

« Malheureusement, ces cadeaux sont souvent de plus en plus effrayants. »

Meilleur:

Pire:

Certains d’entre eux m’ont surpris. Les appareils Roku sont décrits comme un cauchemar de la vie privée et semblent l’être, en effet. Le kit d’écriture Moleskine est époustouflant, tandis qu’en tant que nouveau propriétaire d’animaux de compagnie, les jouets intelligents pour animaux de compagnie sont intéressants, mais le jouet de jeu interactif Wickedbone pour chiens (image ci-dessus) présente quelques problèmes. Plus important encore: pourquoi le jouet de votre chien doit-il suivre la position GPS de votre téléphone? Bizarre.

L’Amazon Halo, que nous avons déjà analysé, est une inclusion évidente.

Et la cafetière intelligente Hamilton Beach qui pourrait espionner et ne semble répondre à aucune norme minimale est assez triste.

Mozilla me l’a fait remarquer aussi lorsque j’ai demandé leur moins préféré: «Le robot Dogness iPet se démarque également. Mettre dans votre maison une caméra et un microphone mobiles connectés à Internet ne utiliser le chiffrement semble être une très mauvaise idée. «

Nouveaux problèmes d’IA et manque de smartphones dans la liste:

J’ai rencontré Jen Caltrider, responsable du projet Privacy Not Include de Mozilla, pour lui poser des questions sur leur nouvelle section IA et pourquoi les smartphones ne sont pas inclus dans les mensonges.

Voici une tranche de cette interview:

Q: Pourquoi une section sur l’intelligence artificielle est-elle incluse cette année et que révèle-t-elle?

Jen Caltrider: L’IA devient monnaie courante dans les appareils grand public. Pendant que je faisais des recherches pour ce guide, j’ai tout vu, des jouets pour enfants aux jouets pour chiens commercialisés «avec IA intégrée!» Au moins un tiers des produits du guide utilisent vos données personnelles pour prendre des décisions pour vous et à votre sujet. Par exemple: les haut-parleurs intelligents conversent avec vous, les thermostats apprennent vos préférences et les caméras détectent votre visage.

Nous commençons tout juste à comprendre ce que tout cela signifie pour les consommateurs, et il est important que les consommateurs le sachent, car la technologie de l’IA ne met pas toujours leurs intérêts au premier plan. Parfois, cette technologie profite aux consommateurs, mais d’autres fois, elle profite au fabricant, par exemple en permettant à Roku de cibler des publicités.

Q: Nous avons tous un smartphone – mais il n’y a pas de panne de smartphones ici! Pourriez-vous nous faire part des décisions concernant les raisons pour lesquelles les smartphones ne sont pas inclus, et à partir de là, comment Mozilla détermine les appareils inclus dans la liste des 136 ici?

Caltrider: Nous n’avons la capacité de recherche que pour nous concentrer sur un certain nombre de produits. Nous examinons donc ce qui est le plus populaire et nous nous efforçons également de choisir des produits dans une diversité de catégories (par exemple, maison intelligente, jouets et jeux, bureau à domicile). Les smartphones étant souvent achetés directement plutôt que offerts en cadeau, nous avons décidé de ne pas les inclure.

Cela dit, deux grands acteurs du smartphone – Apple et Google – ont d’autres produits dans le guide de cette année. Les lecteurs peuvent se familiariser avec ces produits pour mieux comprendre comment ces entreprises fonctionnent dans l’espace des smartphones.

Commentaire final:

C’est une excellente liste, encore meilleure que l’année dernière.

Je ne dirais pas que je suis entièrement convaincu de la raison pour laquelle Mozilla laisse les smartphones ici.

Est-ce juste un domaine extrêmement difficile à impliquer?

Ou les smartphones ont-ils déjà survécu à un examen minutieux, ce qui en fait plus sur les choix d’applications et qui embrouille trop les eaux?

2. Wow, Google a fait un grand pas et mettra fin à son stockage gratuit et illimité sur Google Photos le 1er juin 2021, après cinq ans de sauvegardes de photos gratuites et illimitées. Il y aura désormais un plafond de 15 Go pour toutes les nouvelles photos après cette date, mais les photos et documents existants téléchargés avant cette date ne seront pas pris en compte dans le plafond. Je pense que beaucoup de gens sont consternés ou encore plus contrariés, mais il est également entendu que Google ne pourrait pas tout garder gratuit pour toujours. Les utilisateurs de téléphones Pixel auront également des téléchargements illimités de haute qualité après la coupure (Autorité Android).

L’échelle est folle: Google a déclaré que 4 billions de photos sont stockées dans Google Photos (probablement beaucoup plus de 4 exaoctets de stockage) et que chaque semaine, 28 milliards de nouvelles photos et vidéos sont téléchargées. Pourtant, cela rend l’un des meilleurs produits de Google moins attrayant. Ma solution? Cela fait un moment que je paie Google One pour stocker mes photos (et augmenter mon stockage Gmail) en qualité d’origine, sans compression. (Autorité Android).

Grande perspicacité: L’offre de stockage gratuit et illimité de Google pour Photos a détruit la concurrence, a rendu les startups non compétitives, et juste au moment où le marché est entièrement avec Google, il commence à facturer des frais: Google Photos vient de plaider en faveur de la rupture de Big Tech (OneZero).

3. YouTube, YouTube TV et Google TV sont de retour en ligne après avoir subi une panne mondiale d’environ une heure (@teamyoutube).

4. Lancement du Samsung Exynos 1080: puissance phare dans un chipset milieu de gamme (Android Authority).

5. Oppo annonce l’événement Inno Day 2020: à quoi faut-il s’attendre cette fois? (Autorité Android).

6. PUBG Mobile annonce le retour en Inde: nouveau jeu, investissement de 100 millions de dollars, version uniquement indienne avec modifications (Android Authority).

7. Une extension de navigateur de The Markup affiche la recherche Google sans tous les services Google associés. Pourquoi? Eh bien, vous trouvez vos résultats de recherche comme si c’était 2009 ou quelque chose du genre, pas seulement une autre propriété Google (Engadget).

8. TestFlight d’Apple, enfin, a ajouté un support de mise à jour automatique avec la version 3.0, supprimant enfin les installations manuelles pour mettre à jour (MacRumors).

9. Le nouveau concept de scooter électrique de BMW vise à être votre support cyberpunk parfait (The Verge).

10. L’histoire étrange et tordue de l’hydroxychloroquine: la drogue très médiatisée a déclenché une bataille entre le pouvoir et la connaissance. Ne le répétons pas (Wired).

11. « Qu’est-ce qui est très obsolète mais que vous aimez utiliser de toute façon (en supposant que vous puissiez, en théorie, le remplacer)? » (r / askreddit)

