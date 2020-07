La limite de vitesse des travaux routiers sur autoroute augmentera de 50 mph à 60 mph pour lutter contre les «  frustrations  » des conducteurs

Les limites de vitesse sur la plupart des chantiers autoroutiers en Angleterre seront augmentées pour réduire les temps de trajet et soulager les «frustrations» des conducteurs, a-t-il été annoncé.Highways England a déclaré que la restriction typique de 50 km / h où les travaux sont effectués augmentera à 60 mph. La société, responsable des autoroutes et des grandes routes A en Angleterre, a mené des «essais de recherche approfondis» au cours des 18 derniers mois, qui ont montré que la sécurité des automobilistes et des travailleurs de la route pouvait encore être maintenue à la nouvelle limite. plus de conducteurs restent dans la limite quand il fait 60 mph, tandis que le gain de temps moyen varie de 8% à 14% sur les huit sites testés.Temps de trajet réduit, mais les restrictions de 40 mph et 50 mph resteront en vigueur sur certains ensembles de travaux routiers, en fonction du tracé de la route. . Le changement de politique pourrait également ne pas entrer en vigueur immédiatement.Les tronçons d’autoroutes, y compris la M1, M4, M6 et M20, ont vu la limite standard de 70 mph réduite à 50 mph pour les travaux routiers en raison du déploiement d’autoroutes intelligentes pendant plusieurs années. La sécurité n’a pas été compromise par la limite de vitesse plus élevée (Photo: Adrian DENNIS / AFP via Getty Images) Lors d’un projet pilote – le M1 entre les jonctions 13 et 16 – les conducteurs ont généralement réduit de 68 secondes leurs trajets en raison de l’augmentation de la limite. Jim O’Sullivan a déclaré: «Toutes nos recherches montrent que les usagers de la route bénéficient de limites de 60 mph dans les travaux routiers. Ils ont des temps de trajet plus courts et se sentent en sécurité. « Les usagers de la route comprennent que les travaux routiers sont nécessaires, mais ils sont frustrés par eux. Nouvelle limite » plus sûre « » Donc, tester 60 mph a consisté à remettre en question la norme tout en assurant la sécurité de notre personnel travaillant là-bas et ceux qui utilisent nos routes. «Nous avons un énorme programme de travail prévu, donc pouvoir utiliser 60 mph où la sécurité continuera à améliorer l’expérience de chacun de nos routes. En savoir plus Grant Shapps prend des mesures pour rendre les autoroutes intelligentes plus sûres après 38 morts en cinq ans Le président des AA, Edmund King, a déclaré qu’il était souvent plus sûr d’atteindre 60 mph dans les travaux routiers que de conduire à 50 mph. pour essayer de forcer les véhicules à s’arrêter », a-t-il dit. «La limite de vitesse pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes voyageant sur les routes à deux voies ou sur les autoroutes est également de 60 mph, ce qui conduit parfois à un talonnage dans les limites de 50 mph. M4 entre les jonctions 3 et 12, où 60 mph semblerait beaucoup plus approprié. »

