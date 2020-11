La Ligue des champions Slippi montre que Super Smash Bros.Melee a encore beaucoup de place pour se développer

La pandémie de COVID-19 aurait pu facilement être l’une des périodes les plus sombres de Mêlée Super Smash Bros. antécédents en raison de l’absence de compétition en personne. Mais grâce au développement de Slippi, un système de matchmaking en ligne implémentant le netcode de restauration pour le jeu de près de 20 ans, lui a donné une nouvelle vie dans la compétition en ligne.

La Ligue des champions Slippi a été le point culminant de ce tournoi hebdomadaire avec le meilleur Mêlée joueurs en Amérique du Nord avec des commentaires complets animés par Beyond the Summit.

Quatre semaines de compétition, avec 16 joueurs chaque semaine jouant dans deux divisions et travaillant pour progresser et éviter la relégation tout en se battant pour 1600 $ chaque semaine, ont conduit à d’incroyables Mêlée action. La quatrième semaine s’est terminée avec la victoire de Zain Naghmi pour la troisième semaine consécutive après un 3-0 sur Zaid «Spark» Ali.

Joseph «Mango» Marquez était le seul autre joueur à remporter l’événement, remportant la première semaine 3-1 contre Zain.

Hormis la domination de Zain, c’était aussi une excellente performance pour des joueurs comme Spark, Griffin «Captain Faceroll» Williams et Dawud «Aklo» Rahman, des joueurs que certains téléspectateurs pourraient ne pas connaître ainsi que des pros plus connus comme Mango ou Justin «Plup «McGrath.

En plus de créer un tournoi amusant pour présenter de superbes Mêlée, l’événement a également recueilli des vues similaires par rapport à presque tous les autres Fracasserun événement lié a eu lieu pendant la pandémie.

Chaque semaine, le SCL a attiré en moyenne 14 000 téléspectateurs, son pic le plus élevé étant de 21 463 téléspectateurs au cours de la troisième semaine, selon Esports Charts. Les chiffres de la quatrième semaine ne sont pas encore disponibles, mais Twitch Metrics montre une diminution globale du nombre de vues, probablement parce qu’il a été diffusé à l’Halloween.

Les seuls événements comparables pour lesquels le public a attiré Mêlée est le CLG Mixup en septembre avec 16516 téléspectateurs de pointe et Get On My Line 2020 en juillet avec un peu moins de 14000 téléspectateurs de pointe. Quelques Smash Ultimate les événements l’ont dépassé, y compris la plupart des événements de The Quarantine Series, The Box et plusieurs autres. Pound Online 2020 a également dépassé les chiffres de la SCL, culminant à 24120 téléspectateurs, bien qu’il comprenne également Mêlée dans la programmation.

et CELA le fait pour Slippi Champions League! 🐸 Merci BEAUCOUP de vous joindre à nous ce mois-ci et à bientôt pour Smash Summit 10 Online !! 👀❤️ Passez un bon Halloween en toute sécurité! 🎃 pic.twitter.com/w3IBdPwkfl – Beyond the Smash (@BTSsmash) 1 novembre 2020

Avec le développement continu de Slippi, d’autres événements comme le SCL commenceront à se dérouler et permettront aux joueurs du monde entier de s’affronter sans compter sur les tournois LAN, même lorsqu’ils reviendront.

Qu’est-ce qui aurait pu être une période sombre pour Mêlée est devenue une période de croissance où davantage de joueurs peuvent rivaliser, s’affronter et s’entraîner avec d’autres joueurs de leur région et au-delà sans quitter leur domicile. Maintenant, nous avons hâte de Fracasser Summit 10 Online, qui commence le 19 novembre.

Partager : Tweet