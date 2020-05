La ligue de football turque prévoit de reprendre le jeu le 12 juin

ANKARA, Turquie – La ligue de football turque prévoit de reprendre le 12 juin, un mois et demi après sa suspension en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le président de la fédération turque de football, Nihat Ozdemir, a déclaré mercredi qu’il espérait terminer la saison fin juillet et accueillir la finale de la Ligue des champions à Istanbul en août.

Les jeux se joueront sans spectateurs et le ministère turc de la Santé et son conseil scientifique détermineront les conditions et les lignes directrices dans lesquelles les jeux se dérouleront, a déclaré Ozdemir lors d’une téléconférence.

« Nous terminerons les matches de championnat en juillet. En août, nous accueillerons la Ligue des champions », a déclaré Ozdemir. « Nous visons à terminer la saison le 26 juillet en jouant sept week-ends et un match en semaine. »

La Turquie a suspendu ses ligues de football, de basket-ball et de volley-ball en raison de l’épidémie de coronavirus le 20 mars, quelques jours après que le pays a signalé son premier décès par COVID-19.

Avant cela, les matchs de football se jouaient sans spectateurs, même après l’arrêt de la plupart des autres ligues en Europe. Cette décision avait provoqué des tensions avec certains joueurs et entraîneurs qui avaient exprimé des problèmes de santé.

La Turquie a signalé 129 491 infections à COVID-19 et 3 520 décès.

Le pays se classe huitième dans le nombre de cas confirmés, selon l’Université Johns Hopkins, mais les experts estiment que le décompte dans le monde est plus élevé que celui rapporté.