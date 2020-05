La Liga va commencer à tester les joueurs avant le retour prévu en juin

MADRID – La ligue espagnole a déclaré lundi qu’elle était convaincue qu’elle pourrait redémarrer en juin et terminer sa saison d’ici la fin de l’été européen, les joueurs commençant à être testés cette semaine afin qu’ils puissent reprendre leur entraînement pour la première fois en près de deux mois.

La formation de base a été autorisée à reprendre en Espagne lundi après que le gouvernement a assoupli certaines des mesures de verrouillage qui étaient en place depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les joueurs de la ligue espagnole devraient revenir sur le terrain plus tard dans la semaine après avoir été testés pour COVID-19 et après que les installations d’entraînement des clubs soient correctement préparées et désinfectées.

«Le retour du football est un signe que la société progresse vers la nouvelle normalité. Cela ramènera également un élément de la vie que les gens en Espagne et dans le monde connaissent et aiment », a déclaré le président de la ligue espagnole Javier Tebas dans un communiqué.

«La santé des gens est primordiale, nous avons donc un protocole complet pour protéger la santé de toutes les personnes impliquées alors que nous travaillons pour redémarrer la Liga. Les circonstances sont sans précédent, mais nous espérons recommencer à jouer en juin et terminer notre saison 19-20 cet été. »

Tous les joueurs, entraîneurs et employés de club qui seront impliqués dans la phase de formation initiale devront être testés deux jours avant le début des entraînements individuels.

Les tests commenceraient, semble-t-il, dès mardi, et la ligue souhaite qu’ils soient effectués quotidiennement après le début des entraînements individuels.

La ligue souhaite une période d’entraînement d’environ un mois avant de pouvoir reprendre avec des matchs dans des stades vides. Il n’y a pas encore de date fixe pour la reprise de la ligue.

La ligue a récemment envoyé aux clubs un protocole avec des directives de sécurité sur la façon de reprendre l’entraînement. Le protocole, qui a été obtenu par l’Associated Press, a un plan en quatre étapes qui détaille la phase de préparation actuelle, une étape d’entraînement individuel, une phase avec des sessions en petits groupes et enfin une avec des sessions en équipe complète.

La ligue a déclaré que le calendrier dépendra toujours du processus de désescalade mis en place par le gouvernement espagnol.

Les installations des clubs devront être inspectées pour s’assurer qu’elles respectent les protocoles de nettoyage établis par les autorités locales.

Les joueurs seront autorisés à utiliser les installations mais ne seront pas autorisés à interagir avec leurs coéquipiers dans la phase initiale. Ils se rendront individuellement dans les installations et devront arriver déjà vêtus de leur uniforme d’entraînement.

Pas plus de six joueurs ne seront autorisés sur le terrain en même temps, et ils doivent rester «à la plus grande distance possible» les uns des autres. L’utilisation de l’équipement doit être limitée et les entraîneurs doivent superviser les joueurs à distance.

Les joueurs doivent porter des gants et des masques jusqu’à ce qu’ils entrent sur le terrain, et seuls un ou deux joueurs peuvent partager la salle de gym à la fois. Le protocole de la ligue, qui a été préparé par le personnel médical de certains clubs de première division, recommande que les joueurs – et ceux qui vivent avec eux – ne quittent leur domicile que pour aller s’entraîner. Il dit que chaque club doit établir un système de livraison de nourriture pour les joueurs de la première équipe.

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, mais elle a commencé à assouplir certaines de ses restrictions de circulation alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 a commencé à baisser ces dernières semaines. Le pays est entré pour la première fois dans l’état d’urgence le 14 mars.

Les équipes en Italie devraient également reprendre l’entraînement cette semaine. Des clubs en Angleterre et en Allemagne ont déjà rouvert leurs centres d’entraînement, tandis que la ligue française a été annulée la semaine dernière.

La ligue espagnole a estimé près de 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) de pertes si la ligue ne pouvait pas redémarrer à cause de la pandémie.